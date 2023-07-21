Президент Абхазии Аслан Бжания, выступая перед общественностью города Ткуарчал, сказал, что «землей, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству, все-таки будут пользоваться те, кто умеет ею пользоваться и извлекать из нее прибыль». Политическая партия Форум народного единства в своем заявлении выразила протест и определила слова президента как «шокирующие». Но лидер инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Астамур Какалия в интервью «Эху Кавказа» назвал высказывание «общей фразой», в которой он не видит смысла, а земля, по его мнению, должна принадлежать гражданам Абхазии.

– Астамур, недавно президент высказался в том смысле, что землей в Абхазии должны пользоваться те, кто умеют ею распоряжаться. Как вы восприняли это высказывание? Как бы вы его интерпретировали?

– Это высказывание, по сути, ничего не меняет, и ничего конкретного в этом высказывании нет.

– Скажите, пожалуйста, на какие мысли вас эта фраза наводит?

– Вы знаете, эта фраза ни на какие мысли не может навести, потому что это просто красивая фраза.

– Астамур, вы недавно начали работать на земле и занимаетесь домашним натуральным хозяйством. Абхазские законы говорят о том, что землю продавать нельзя, что земля только сдается в аренду. Как человек, работающий на земле, что вы думаете об этом?

Вам не принадлежит, мне не принадлежит, «Джумберу» не принадлежит. Мы как бы и являемся народом Абхазии. Это очень удобная формулировка, по сути, ширма для того, чтобы, сменяющие друг друга чиновники дарили своим приближенным активы, участки, гостиницы...

– У нас в законах прописано такое расхожее выражение, что, якобы, земля не продается. А вы загляните в любой раздел объявлений и посмотрите, вы увидите объявления, где написано, что продается участок, продается земля, продается на побережье. Продается сельскохозяйственная земля, отчуждаются общественные земли, и это происходит годами и десятилетиями, а не только последние два-три года. Отчуждаются земли санаторий, здравниц с гектарами прилегающих территорий, они, якобы передаются и дарятся за условный рубль и так далее. Такая практика у нас повсеместно. Вместе с тем, выражение, что земля принадлежит народу, не наполнено смыслом. И оно до тех пор не будет наполнено смыслом, пока земля не будет принадлежать гражданам. Вот вам, Елена, не принадлежит на правах собственности никакая земля, никакой участок. Вам не принадлежит, мне не принадлежит, «Джумберу» не принадлежит. Мы как бы и являемся народом Абхазии. Это очень удобная формулировка, по сути, ширма для того, чтобы, сменяющие друг друга чиновники дарили своим приближенным активы, участки, гостиницы, здравницы, фабрики и заводы вместе с территориями, переоформляли их друг на друга, передавали инвесторам, якобы они их дарят, и так далее.

– С точки зрения человека, работающего на земле, как этот вопрос должен решаться?

Любой закон, все детали которого вы не можете открытым текстом озвучить еще на стадии его разработки, не жизнеспособен

– Долгие годы споров с обеими основными политическими группировками – экс-властью и нынешней властью – дают нам право говорить то, что мы думаем, потому что у нас нет никаких политических патронов, которые бы нас курировали, направляли и кому мы были бы чем-то обязаны. Нынешняя власть предлагает запутанный невнятный и нелепый закон об апартаментах. Этот закон не встретил и не встретит понимания в обществе. Любой закон, все детали которого вы не можете открытым текстом озвучить еще на стадии его разработки, не жизнеспособен. Этот закон уже, по сути, провалился. Вместе с тем есть другая крайняя точка зрения, радикальная. Это превращение нашей страны в своего рода резервацию для сохранения самобытности, языка, культуры. Чем будет мешать сохранению культуры, языка и традиций то, что наши крестьяне и горожане будут собственниками земли? Я считаю, что не помешает, это, наоборот, поможет делу. Люди станут собственниками земли, они могут эту землю вносить как свой вклад в совместные предприятия.

Если вы дали мне в собственность землю, я найду через друзей, даже если вся банковская система мне откажет, даже если у меня никакого блата на госслужбе не будет, я найду человека, который вложит деньги, допустим в сельхозпроизводство. Мы вместе поработаем, вырастим сельхозпродукцию, построим кемпинг для отдыхающих и так далее. В этом случае мы будем зарабатывать на земле, и земля останется за мной. А когда вы не работаете на земле и никакую хозяйственную деятельность не ведете, просто заняли территорию и вы безработный, вопрос времени, когда вы по семейным причинам, по причинам полного отсутствия денег, или когда кто-то заболеет продадите эту землю, что в реальности и происходит.

У приближенных к власти участки прекрасно оформлены, например, на Рице. И нынешняя власть, и прошлая власть это делали. На побережье уже все продано и перепродано

Народ доведен до последней степени бедности и нищеты, люди не то, что землю, почку готовы продать, чтобы помочь своей семье выжить. Две эти радикальные точки зрения: одна – изоляция полная от внешнего мира, другая – по блату своим друзьям, товарищам, через чиновников как-то решить вопрос, а какие-нибудь юристы и стряпчие все это оформят, создадут видимость и так далее. Обе эти возможности одинаково вредные, на мой взгляд. Лучшая политика - это прямая политика, ясная политика, надо дать землю нашим гражданам. Когда я об этом начал писать, мне говорят, что у нас это не возможно, как мы землю дадим? У приближенных к власти участки прекрасно оформлены, например, на Рице. И нынешняя власть, и прошлая власть это делали. На побережье уже все продано и перепродано.

Если вам, Елена, как гражданке Абхазии оформить участок в Кодорском ущелье, где вы можете выращивать цветы и продавать их на рынке, если вы захотите этим бизнесом заняться, разве это плохо? А наша власть говорит нам, что найдет источники финансирования. Не надо ничего за людей искать, мы живем при рыночной экономике в XXI веке, дайте людям землю, в пределах разумного легализуйте ее тем, кто не получил. Территория Абхазии 8,7 тысяч квадратных километров, если вы 0,005 дадите гражданам Абхазии, ничего страшного не произойдет. Надо дать и репатриантам. Вместо того, чтобы давать квартиры, дайте участок земли, пусть живут, работают, создают сельхозпроизводство, занимаются туризмом, цех пусть поставят на этом участке! На мой взгляд, это единственное возможное решение.

– Астамур, когда принималось решение о запрете купли-продажи земли и о том, что можно только брать землю в аренду, что за этим стояло? Какие были опасения? Почему было принято такое решение?

Гражданам было передано, что без согласия высшего начальства вы ничего не сможете на себя оформить. Обратите внимание, у нас треть города – санатории ПВО и МВО, территории, на которых расположены здания, они разве не продаются и не покупаются?

– Такое решение было принято, чтобы все вопросы по выдаче и отчуждению земли решались чиновниками, стоящими у власти. Гражданам было передано, что без согласия высшего начальства вы ничего не сможете на себя оформить. Обратите внимание, у нас треть города – санатории ПВО и МВО, территории, на которых расположены здания, они разве не продаются и не покупаются? Просто по побережью пройдите и посмотрите, кто на кого переоформил, и кто кому передал эти земли? Эта практика есть даже сегодня, когда мы с вами разговариваем. Вы можете заглянуть в раздел объявлений и там нигде не сказано, что продаются права на аренду, нет у нас такого понятия, везде сказано, что продается участок. И посмотрите, сколько участков на территории Абхазии вы сможете купить при той риторике, что она якобы не продается? Меня удивляет, что люди, продававшие активы, продававшие земли, оформлявшие объекты и отчуждавшие объекты у государства, визировавшие это все, проверявшие это все и не нашедшие коррупционной составляющей, эти люди зачастую выступают против того, чтобы вы или я узаконили свое право на владение участком, фантастика, правда!?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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