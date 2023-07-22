Саакашвили: В Южной Осетии почти нет населения, Абхазия полупустая

Россия покинет территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, считает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Я не считаю, что Грузии нужны военные действия. После неизбежного поражения в Украине Россия покинет наши территории. В Южной Осетии почти нет населения, а Абхазия полупустая. Но пока идет война, Грузия менее защищена, чем когда-либо», - заявил Саакашвили в интервью DW.

По его словам, «победа Украины - это выход на границы 1991 года и смена режима в Москве».

«Путин сейчас очень расшатан и любая победа Украины на фронте - именно выход к морю или возвращение Бахмута - ускорит его конец», - добавил он.

Говоря о состоянии своего здоровья, Саакашвили сказал, что у него «сильная слабость, которая постоянно усиливается». «У меня есть проблемы с тяжелым неврологическим состоянием. Кроме того, у меня почти полная атрофия мышц и многие другие симптомы», - отметил заключенный политик.