Владельцы частных гостиниц в Батуми жалуются на спад потока туристов

Цены за аренду жилья в Батуми, по сравнению с прошлым годом, значительно снизились, но туристов это не привлекло, утверждают владельцы частных апартаментов и небольших гостиниц.

Один из них - Саба Доборджинидзе, в интервью изданию «Батумелеби» рассказал, что в прошлом году в летний сезон сдавал квартиру, расположенную у моря, за 150 лари в сутки, но в 2023-м году немногие соглашаются платит за нее 90 лари.

«Поток туристов сильно сократился. К этому добавляется тот факт, что они распространяют информацию о том, что море загрязнено, и все это сильно повлияло на количество туристов. Нехватка и внутренних туристов, иностранцы более-менее есть», - сказал Доборджинидзе.

Летний сезон 2023-го – один из худших, утверждает Георгий Шаликадзе, который также сдает квартиру у моря:

«Если в прошлом году квартиру сдавали за 180 лари, то в этом году она стоит 119 лари, а отдыхающих до сих пор нет. Каждый месяц я анализирую, сколько у меня было отдыхающих, из какой страны, и 90 процентов были гражданами России, Беларуси и Украины. Вероятно, из-за войны в Украине количество туристов уменьшилось, поскольку война в Украине затрагивает и Россию, у людей, наверное, больше нет денег… Также большой проблемой является то, что россияне купили слишком много квартир и теперь сами сдают их», - говорит Георгий Шаликадзе.

О спаде потока туристов говорит и Мэри Маглаперидзе, которая сдает квартиру отдыхающим:

«Был спрос со стороны иностранцев, но если в прошлом году они платили 200 лари в сутки, то сейчас 120-130 лари, до сих пор туристов нет. В прошлом году у меня было много славянских отдыхающих, затем они приобрели недвижимость, им уже не нужно арендовать квартиры у нас».

О спаде туристического потока говорят и многие другие респонденты издания – владельцы хостелов и гостиниц.