В Нагорном Карабахе назревает проблема с питьевой водой

В непризнанном Нагорном Карабахе назревает проблема с питьевой водой из-за частых отключений электроэнергии.

«До сих пор удавалось круглосуточно обеспечивать жителей Степанакерта водой теми ресурсами, которые у них есть. Однако, если блокада продолжится, будут серьезные проблемы», - говорится в сообщении компании «Водо-канализация», распространенном информационным штабом Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который находится в установленной Азербайджаном фактической блокаде более семи месяцев, в настоящее время полностью отрезан от Армении, сообщает Радио Азатутюн. В последние недели в регион не поступает продовольствие и другие товары первой необходимости. Власти Нагорного Карабаха заявляют об ухудшающейся гуманитарной обстановке в регионе, что может поставить местное армянское население на грань голодной смерти.