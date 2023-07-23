В Грузии родители детей с диагнозом ахондроплазия заявят о плане действий

Родители детей с диагнозом ахондроплазия говорят о неконструктивном отношении со стороны властей Грузии. В частности, они заявили, что процесс теряет доверие. 24 июля планируется провести брифинг, где будет назван конкретный срок государству для ввоза медикамента Voxzogo, сообщает SOVA.

Протокол ввоза медикамента должен был быть утвержден с 15 по 20 июня, но этого пока не случилось, говорит одна из родительниц Макуна Гочиашвили.

«Мы, родители, очень конструктивно и терпеливо включались в рабочий процесс на протяжении всего этого периода. Общение очень нездоровое, потому что обещание и его выполнение не совпадают. Мы, родители, в понедельник проведем брифинг, где объявим наш план на будущее и назовем конкретный срок государству.

Они должны будут назвать нам конкретные даты - то есть, когда именно ввезут медикамент, потому что терпение и конструктивность имеют свои пределы. Условия должны быть двусторонними. С их стороны было нарушено столько вещей, что рабочий процесс теряет наше доверие», - говорит Гочиашвили.