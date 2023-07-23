Глава Центра Примакова заявил, что Тбилиси откроется грузино-российский вуз

Глава Центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз, пишет SOVA.

«Сейчас конкретно обсуждается вопрос создания грузино-российского университета. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация. Это будет уникальный вуз, который полностью укомплектует российская сторона. Полагаю, что к концу сентября у нас будет более четкая картина и мы появятся подробности и детали, связанные с этим университетом», - заявил руководитель Грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова.

Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что ведется поиск территории, на которой будет открыт университет.

В Тбилиси расценивают попытку открыть российский вуз в Тбилиси как новую волну экспансии России и отмечают, что подобные университеты создают расширения влияния российской политики в Грузии. По словам экспертов сферы образования, «российская империя» использует образование в качестве идеологического механизма. А открытие российского вуза в Грузии означает, что грузинская сторона проводит российские интересы. Эксперты опасаются, что будет искажаться история и происходить смена ценностей у тех, кто будет учиться в этом университете.

Дмитрий Лорткипанидзе также заявил что в контексте российско-грузинских взаимоотношений «идет процесс реанимации» - это происходит на фоне того, что, отмечает он, у многих российских граждан есть огромное желание перенести в Грузию свой бизнес.

«В сентябре мы намечаем очередной визит в Российскую Федерацию и ожидаем от российской стороны новых интересных инициатив. Идет процесс реанимации взаимоотношений, при этом очень важно общаться непосредственно и напрямую.

У многих российских граждан я замечаю огромное желание перенести в Грузию свой бизнес. В свою очередь, среди грузин немало людей, которые хотели бы начать свое дело в России», - сказал он.

Лорткипанидзе считает, что «официальный Тбилиси должен обсуждать со страной, оккупирующей территории Грузии, вопрос гарантий нашей безопасности» и начать дипломатический диалог вокруг «вопроса определения территориальной целостности».

«Необходимо обсудить с Россией тему гарантий нашей безопасности, экономические проблемы, начать дипломатический, политический диалог вокруг вопроса определения территориальной целостности. Все это особенно важно в расчете на будущие поколения. Мы обязаны создать им надежный базис. Так что грузинской власти, думаю, скоро придется говорить с российской стороной», - говорит глава российского Центра.

Лорткипанидзе сообщил, что в июле запланировано проведение двух конференций в России, где будет решен вопрос «субсидирования авиабилетов».

Отметим, что руководитель Центра Примакова был одним из первых пассажиров прямого рейса, который был осуществлен 20 мая из Москвы в Тбилиси после того, как президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией.