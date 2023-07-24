Власти Грузии опровергли сообщение об открытии российско-грузинского вуза

Министерство образования и науки Грузии опровергло сообщение о возможном открытии в Тбилиси грузино-российского университета.

В ведомстве говорят, что в Национальный центр развития качества образования не поступала заявка с просьбой о начале работы вуза, а без авторизации властей учебное заведение не имеет права осуществлять образовательную деятельность в Грузии.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что в системе образования Грузии не ведется процедура, связанная с открытием подобного учебного заведения. Распространяемая в связи с этим информация является дезинформацией, цель которой – ввести общественность в заблуждение, для умышленной дискредитации системы образования и государства», – заявили в ведомстве.

Ранее директор Российско-грузинского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз. «На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация», – сказал он.