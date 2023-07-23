В столице Хорватии откроется посольство Грузии

Посол Грузии в Хорватии Заза Гогсадзе заявил, что в хорватской столице - Загребе - откроется посольство Грузии. На церемонии будет присутствовать находящийся с официальным визитом премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который, по сообщению администрации правительства, проведет двусторонние встречи высокого уровня.

По словам грузинского дипломата, Хорватия поддерживает Грузию на пути в ЕС, поэтому визит главы грузинского правительства имеет особое значение.

«Визит премьер-министра Грузии господина Ираклия Гарибашвили в Хорватию является первым визитом высокого уровня в истории отношений между нашими странами. Это само по себе является началом нового этапа в наших отношениях. Хорватия и Грузия схожи как по территориальным размерам, так и по численности населения и недавнему историческому прошлому. Поэтому их опыт для нас очень важен. Хорватия является активным сторонником пути Грузии в ЕС, и поэтому этот визит имеет особое значение.

Несколько месяцев назад мы открыли посольство в Загребе. До сих пор оно располагалось в Будапеште», - говорит Заза Гогсадзе.

Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Хорватии Заза Гогсадзе был назначен 10 февраля 2023 года, сообщает SOVA.

Хорватия стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года - спустя 10 лет после подачи заявки. Спустя еще 10 лет, 1 января 2023 года, Хорватия вступила в Шенгенскую зону и перешла на евро (до этого валютой была хорватская куна). Население бывшей югославской республики составляет 3,9 млн человек.

Дипломатические отношения между Загребом и Тбилиси были установлены 1 февраля 1993 года. Хорватия представлена в Грузии через свое посольство в Афинах (Греция). Грузия же пока представлена в Хорватии через посольство в Будапеште (Венгрия).