В аннексированном Крыму горит ещё один склад боеприпасов

В Джанкойском районе в аннексированном Россией Крыму в результате атаки беспилотников произошло попадание в склад боеприпасов. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксёнов. Это уже третий крупный пожар на российских военных объектах в Крыму за последнюю неделю.

Принято решение об эвакуации близлежащих сел в радиусе пяти километров от места взрыва. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Аксёнов. Остановлено движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь, уже сообщается о задержках пассажирских поездов. На некоторое время перекрывалось движение по Крымскому мосту.

По словам Аксёнова, в ходе атаки силы ПВО сбили либо подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 беспилотников.

19 июля произошёл пожар на военном полигоне в районе города Старый Крым на северо-востоке полуострова. В субботу в результате атаки беспилотника в Красногвардейском районе также произошла детонация на складе боеприпасов. Тогда тоже эвакуировали людей и приостанавливали движение по железной дороге.

Кроме того, 17 июля взрывы произошли на Крымском мосту.