В Израиль не пустили выдававшего себя за ультраортодокса гражданина Грузии

Мужчина, одетый как ультраортодоксальный еврей, прилетевший в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из итальянского города Бергамо, вызвал подозрение сотрудников пограничной охраны Израиля.

Как пишет издание Newsru.co.il, проверка показала, что речь идет о гражданине Грузии, ранее уже дважды пытавшемся незаконно проникнуть в Израиль. У него была обнаружена фальшивая обложка от израильского загранпаспорта.

После проверки пассажир был снова выдворен из страны, сообщает израильское Управление населения и миграции.

Отметим, что это не первый подобный случай. В ноябре прошлого года в аэропорту Бен-Гурион были задержаны две гражданки Грузии, пытавшиеся незаконно попасть в Израиль под видом ортодоксальных еврейских женщин. СМИ писали, что подозрения возникли у сотрудников пограничного контроля из-за того, что ортодоксальные евреи – харедим – не летают рейсами, которые прибывают после наступления шабата.

Сообщалось также, что иногда нарушители пытаются выдать себя за работников аэропорта, надевая одежду, похожую на их униформу, с фальшивым нагрудным знаком – бейджем.

В сентябре сообщалось, что полиция Израиля разоблачила преступную сеть, орудовавшую в аэропорту Бен-Гурион, которая за приличное вознаграждение помогала жителям Грузии нелегально проникнуть на территорию страны, минуя паспортный контроль.