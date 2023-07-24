Идею открытия грузино-российского вуза в Тбилиси широко обсуждают и пользователи грузинского сегмента социальных сетей. Мнения разделились. Кто-то считает возможное открытие продолжением оккупации, кто-то не видит в этом никаких рисков.

– Что вы думаете об открытии в Грузии вуза, который будет финансировать Россия?

Лексо: Подобные культурно-образовательные проекты в нынешней ситуации я считаю неприемлемыми. Это абсурд, который говорит о слабости этого государства, но от России можно ожидать что угодно, жаль, что наши власти встречают подобные заявления столь спокойно, будто ничего не происходит. Страна-агрессор планирует финансировать вуз в Грузии, оккупированной ею же стране, чтобы ее гражданам было бы еще комфортнее находиться здесь и продолжать оккупировать наше государство. Я, естественно, не поступил бы в этот вуз, несмотря на то, что свободно говорю по-русски. Через год будут выборы, надеюсь, большинство населения дадут понять, что они думают об этом прокремлевском правительстве и это сумасшествие закончится раз и навсегда.

Эка: Я думаю, что открывать русское образовательное заведение, которое при этом будет финансироваться государством РФ – это уже перебор. У меня вопрос возникает: в России есть грузинские университеты? Позволят ли российские власти построить такой университет, скажем, в Москве? Грузия в очередной раз постепенно втягивается в эти отношения благодаря нашим властям. Ничему не научила их многовековая история, опять желают попасть под влияние России. У меня ребенок, который через несколько лет будет поступать в университет, но я, и уверена, что и он сам, не пожелаем, чтобы он учился там, несмотря на знание русского. Не нужно нам в Грузии ничего подобного.

Юля: Я считаю, что это нужно приветствовать, поскольку на каком бы языке ни проходило обучение, на русском, английском, немецком, у абитуриентов возможности становятся шире. Сейчас в Тбилиси немало школ, с русским обучением детей. Конечно, много школ закрыто, но обучение продолжается. Почему у них не должно быть возможности поступать в какой-то русскоязычный вуз?

Мураз: Я думаю, что строительство подобного русского вуза на данном этапе было бы неправильно. Во-первых, никакой необходимости в этом нет, да и не то время для этого. Но вообще, образование – это всегда хорошо, на каком бы языке оно ни было. Единственное что смущает – это то, что финансировать его будет российское государство. Непонятно какую идеологию они постараются внедрять в этом вузе.

Юра: Я – русскоязычный человек, этого не приветствую. Живу в Грузии и стараюсь всегда говорить на грузинском языке, как и приезжим советую – если планируете здесь жить, учите язык и соблюдайте определенные правила общества. Если кто-то желает учиться в русскоязычном вузе, пусть едет в Россию, даже визовый режим для вас больше не действует, но в Грузии создавать вузы, которые будет спонсировать Кремль – это неправильно. Ничего хорошего из этого не получится, РФ – недружественная страна.

Текла: Я считаю, то сегодня нет никакой необходимости открывать грузино-российский университет. Естественно, лично я бы отказалась от обучения в таком ВУЗе. В стране полно альтернатив, есть возможность учиться в лучших вузах на русском языке, во многих университетах есть русский сектор. Если же кому-то и этого недостаточно, существуют десятки программ по обмену студентов и просто обучению за рубежом. Просто открывать такой университет сегодня – это оскорбление Грузии. Россия до сих пор оккупирует наши территории, и открытие любых вузов стало бы продолжением оккупации.

Андро: Честно говоря, я не верю в то, что подобный университет сегодня или в ближайшие годы может открыться в Грузии. Это просто желание руководства России, которое озвучивают местные пророссийские политики. Не думаю, что это выгодно даже «Грузинской мечте». В следующем году будут выборы, и если они еще и российский вуз здесь решат открыть, то вряд ли им удастся победить. Естественно, поднимется новая волна протеста, которая может и не стихнуть. Если во власти заседают не полные дураки, то откажутся от этого. В общем, мне кажется, что это просто чьи-то фантазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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