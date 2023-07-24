В Хорватии открылось посольство Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальном мероприятии по случаю открытия дипломатической миссии в Загребе заявил, что Хорватия всегда была «решительным сторонником европейского будущего Грузии».

Глава правительства поблагодарил премьер-министра Хорватии за его поддержку и дружбу, сообщает SOVA.

«Сегодня исполняется 30 лет со дня установления наших дипломатических отношений. Кроме того, мы празднуем открытие нашего посольства . Кроме того, это мой первый официальный визит в вашу замечательную страну. Я хотел бы поблагодарить Вас за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и наших евроатлантических устремлений. Хорватия всегда была решительным сторонником европейского будущего Грузии», - заявил премьер-министр Грузии.

Открытие посольства Грузии в Загребе, по словам Гарибашвили, «еще раз доказывает, насколько велик наш интерес и приверженность идее нашей дружбы и партнерства. Поступив таким образом, мы вывели наши отношения на новый уровень».