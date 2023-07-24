Перед парламентскими каникулами депутаты югоосетинского парламента приняли целый ряд законопроектов, которые общественность обсуждает постфактум. Среди них и поправки в закон о туризме, регулирующие нормы поведения гостей в местах религиозного значения. Текст поправок не был опубликован на сайте парламента, но сама законодательная инициатива не прошла незамеченной, и вызвала живое обсуждение в осетинском обществе.

Перед каникулами депутаты одобрили поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Республике Южная Осетия», предложенные парламентским Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма.

По словам главы комитета Инала Габараева, законопроект разработан в целях расширения и дополнения понятий, используемых в современной туристской деятельности:

«Применение норм, указанных в законопроекте, дает возможность регулировать некоторые аспекты в работе туроператоров и турагентов на территории Республики Южная Осетия, в том числе соблюдения норм поведения туристов в местах религиозного значения».

Последняя часть поправки, касающаяся норм поведения туристов в святых местах, заслуживает отдельного внимания, потому что эта тема часто становится предметом дискуссий в осетинском обществе.

По мнению предпринимателя в сфере туризма Алана Парастаева, хорошо, что депутаты обратили внимание на проблему сейчас, пока в республике не наблюдается большого притока туристов.

У общества и власти есть время разобраться, что все-таки считать нормой поведения в святых местах, говорит Алан Парастаев:

«Честно говоря, многие традиции утрачены, некоторые выдуманы недавно, причем в довольно строгой форме. Сейчас у нас модно подражать восточным деспотиям, кивать чуть ли не на Саудовскую Аравию, дескать, смотрите, как там – это правильно! Поэтому для начала было бы неплохо определиться с тем, что считать нормой».

Поправка к закону о туризме звучит так: «…В случае, если туристический маршрут предусматривает посещение объектов религиозного значения, туроператор соблюдает порядок совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, и обеспечивает соблюдение представителем туроператора и туристом указанного порядка».

По словам Алана Парастаева, когда гостящие у него люди просят отвести их к святым местам, он предварительно объясняет туристам и значение этих мест, и приличествующие им правила поведения.

А если кто-то поедет сам и ненароком совершит ошибку? Не наказывать же человека… С другой стороны, неподобающее поведение гостей в святых местах воспринимается местными едва ли не как надругательство над их религиозными чувствами.

В этой истории, считает Алан Парстаев, заинтересованная сторона должна набраться терпения:

«Надо быть добрее к гостям республики. А чтобы быть добрее, надо не доводить до обидных для всех ситуаций. Если это место, куда часто ездят, то какой-то старец, хранитель святилища или его помощник могли бы там находиться и объяснять приезжим, как нужно себя вести. На подъездах к святым местам можно было бы разместить плакаты, на которых написать правила посещения. Это очень действенно, если их написать в хорошем стиле, этически выверенно. Тема на самом деле щекотливая. Я был свидетелем, когда и гости, и местные выражали недовольство поведением друг друга»

По мнению Алана Парастаева, было бы неплохо создать специальную комиссию, включить в нее уважаемых в обществе людей, этнографов, историков и определиться для начала, как самим вести себя в святых местах:

«В первую очередь, эти правила нужны для наших. Потому что, прийти к святилищу, поставить свечку, а потом там же, извините, нажраться, мне кажется, не совсем правильным. Два-три тоста рядом со святилищем говорится, это правда, но мы ставим рядом беседку, где можно сесть и нажраться. Мы это называем молитвой или чем-то другим, но я вижу там пьяных и более чем сытно поевших людей. Я считаю, что нужно поставить в какие-то рамки, прежде всего, наших людей, а не приезжих. Хорошо обустроено святилище Дзуар. Там тоже есть беседки, где принимают пищу, но они расположены минимум в ста метрах от стен святилища. В других местах продолжают строить беседки буквально в десяти метрах от храмов. Мне кажется, это неправильно».

По мнению осетинского блогера Алика Пухати, эта тема в равной мере актуальна для Северной Осетии, где сейчас наблюдается большой поток туристов. Кстати, не только для Осетии – схожие сюжеты можно наблюдать на каспийском побережье Дагестана или в горах Балкарии, где местные жители ругаются на туристов, игнорирующих традиционные представления о приличиях.

На самом деле, считает Алик Пухати, это часть большого спора о том, как вести себя на осетинской земле, причем всем, не только приезжим или даже не столько приезжим.

Североосетинское общество, впрочем, как и другие кавказские общества, проходит болезненный период ломки традиционного уклада жизни. Во многом этому способствует стремительная урбанизация населения, трудовая и студенческая миграции.

В этом смысле святые места – это символ, который воспринимается в обществе как едва ли не последний оплот идентичности, говорит Алик Пухати:

«Это история не только о святых местах, она о том, как вообще вести себя на осетинской земле. Как мы видим, далеко не все согласны с определением, будто можно все, что не нарушает закон. Я это наблюдаю даже среди моих друзей довольно либеральных взглядов, считающих, что это личное дело каждого, как вести себя на улице, как одеваться, как разговаривать… Теперь с наплывом туристов, когда люди соприкасаются с другой культурой, причем именно в бытовом плане, мнение моих друзей на глазах меняется. Растет число тех, кто считает, что должны быть какие-то неформальные договоренности. Понятно, что мы не можем вернуться к архаичным нормам поведения, но при этом мы не готовы терпеть глобальную культуру, когда, образно говоря, можно выйти на улицу в купальнике. Святые места – это места, где эта проблема мультиплицируется в сотню раз, но на самом деле, она касается всего осетинского пространства.

– Иными словами, это такая ломка традиционного общества?

– Да, и туризм выступает в качестве катализатора этой ломки.

– Но на законодательном уровне эту проблему можно решить?

– Проблема в том, что осетины – этатисты. Они почему-то считают, что если закон принять, то он будет действовать. Это, конечно, не так, поэтому зачастую последовательность получается обратная – сначала принимаем документ, потом начинаем думать, что с ним делать. Я не против законов, регламентирующих поведение в святых местах, но тогда уж обеспечьте, чтобы он соблюдался. Это действительно важный закон, и если он не будет исполняться, то это еще больше ударит по самоощущению осетинского общества».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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