МАГАТЭ: на территории Запорожской АЭС заложены мины

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины, установленные «на периферии» территории Запорожской атомной электростанции, контролируемой российскими военными. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ видели несколько мин, установленных между внешней и внутренней оградой по периметру территории электростанции. Как отмечается в заявлении, «наличие взывчатых веществ противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на работников». По предварительной оценке экспертов МАГАТЭ, взрыв этих мин не должен отразиться ядерной безопасности электростанции.

В течение последних дней и недель специалисты Международного агентства по атомной энергии, проводившие инспекции на территории станции, не обнаружили тяжелой военной техники. Однако, подчеркивается в заявлении, представителям МАГАТЭ продолжают отказывать в доступе на крыши реакторов и в турбинные залы ЗАЭС, включая третий и четвертый энергоблоки, представляющие особый интерес.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку заявил, что Россия разместила на крышах нескольких энергоблоков взывчатку. Москва отрицает обвинения.