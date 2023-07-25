Грузинские моряки возвращаются на родину из Украины

Шестеро грузинских моряков, находившихся на грузовом корабле Akomena под флагом Мальты в порту Рени Одесской области Украины, возвращаются на родину. Об этом сообщило Агентство морского транспорта Грузии.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает атаки на украинскую морскую портовую инфраструктуру. 24 июля в результате массированной атаки иранскими ударными дронами типа «Шахед» в порту «Рени-Одесса» были разрушены три склада с зерном.

Грузинских моряков, которые находились в порту, эвакуировали в Румынию, они вернутся в Грузию в ближайшее время.

Грузинские власти контролировали процесс эвакуации вместе с судовладельцем.

О том, что моряки из Грузии находились в порту, расположенном на украино-румынской границе, во время атаки дронов, сообщило издание Batumelebi.