Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Грузинские моряки возвращаются на родину из Украины

Ренийский порт расположен у границы с Румынией

Шестеро грузинских моряков, находившихся на грузовом корабле Akomena под флагом Мальты в порту Рени Одесской области Украины, возвращаются на родину. Об этом сообщило Агентство морского транспорта Грузии.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает атаки на украинскую морскую портовую инфраструктуру. 24 июля в результате массированной атаки иранскими ударными дронами типа «Шахед» в порту «Рени-Одесса» были разрушены три склада с зерном.

Грузинских моряков, которые находились в порту, эвакуировали в Румынию, они вернутся в Грузию в ближайшее время.

Грузинские власти контролировали процесс эвакуации вместе с судовладельцем.

О том, что моряки из Грузии находились в порту, расположенном на украино-румынской границе, во время атаки дронов, сообщило издание Batumelebi.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG