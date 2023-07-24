Два взрыва в Москве – беспилотники повредили два нежилых здания в российской столице. Причем, обломки одного из них обнаружены недалеко от комплекса Минобороны. Некоторые эксперты утверждают, что в соседнем здании находился секретный объект ГРУ. В любом случае, третье по счету появление дронов в небе над Москвой говорит о серьезных проблемах с системой ПВО, обеспечивающей защиту российской столицы.

Третий раз с начала войны – Москва вновь атакована беспилотниками. Рано утром 24 июля два дрона попали в нежилые здания в российской столице. Обломки одного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте у дома №17. Местный житель Сергей, говорит, что взрыва он не слышал:

«Просто вот хлопок и все. Ничего такого летящего не было. Хотя окна открыты, ночь, 3:39 и как бы звук должен был бы быть. Нет, ничего».

Второй дрон попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. И тут, по словам живущей по соседству Полины, удар был довольно сильным:

«Я спала и проснулась от взрыва. Просто начало все трясти. Ощущение такое, будто весь этот дом рухнул. Смотрю в окно, а я живу со стороны, где меньше всего повреждений, думаю, странно, ущерба мало, ну относительно, чуть-чуть… ну не чуть-чуть, ладно, это страшно, но я думаю, что по сравнению со взрывом… будто весь комплекс рухнул. Ну и все, потом я сама уже в интернете увидела с этой стороны разрушения. И мы пошли посмотреть в эту сторону».

Официальный Киев традиционно не признает причастность к ударам по российской территории, включая Москву. При этом у экспертов есть вопросы к российским средствам ПВО – как довольно крупные и шумные летательные аппараты смогли в очередной раз беспрепятственно добраться до самого центра российской столицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков налет дронов на Москву прокомментировал довольно скупо:

«Это вопрос, который касается нашего профильного ведомства, это Министерство обороны. Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть, в этом плане меры принимаются. Но, что касается развития системы защиты, обеспечение ее более интенсивной работы – это вопрос к Министерству обороны».

Российское Минобороны утверждает, что дроны были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. При этом, по словам экспертов, подтвердить или опровергнуть факт успешной работы РЭБ возможности нет. Но примечательно, что один из беспилотников взорвался недалеко от комплекса Министерства обороны. Адрес Комсомольский проспект №17, расположен менее чем в 200 метрах от Национального центра управления обороной. Однако по данным известного журналиста-расследователя Христо Грозева, прямо напротив поврежденного здания находится центральный офис кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений базируется хакерская группа FancyBear. По словам Грозева, там также находится Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ.

На то, что удар оказался чувствительным для российского руководства, намекает реакция зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, оказавшаяся куда более эмоциональной, чем сухой комментарий Кремля:

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога? Поэтому бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым».

Впрочем, пока действия Москвы довольно предсказуемы – после нескольких дней непрекращающихся атак на украинскую морскую портовую инфраструктуру, Россия расширила географию ударов – на этот раз налету подверглась портовая инфраструктура Дуная. В результате массированной атаки иранскими ударными дронами типа «Шахед» в порту «Рени-Одесса» разрушены три склада с зерном.

При этом целью беспилотников и ракет далеко не всегда становятся исключительно объекты инфраструктуры. Кадры разрушенного в результате одной из атак Спасо-Преображенского собора в Одессе – наглядное доказательство неизберательности Москвы:

«Очевидно, все это – глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы одолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится. Спасо-Преображенский собор в Одессе. Обязательно мы все восстановим. Россия же своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в Кремле продолжают настаивать: причастность России к удару по храмам или жилым домам – фейк, распространяемый Киевом и его западными союзниками:

«Мы неоднократно заявляли и можем еще раз повторить: наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры, не говоря уже о храмах, церквях и других подобных объектах. Поэтому мы не принимаем эти обвинения. Это абсолютная ложь».

Тем не менее, чем больше Россия атакует юг Украины, не так плотно прикрытый системами противовоздушной обороны, тем больше выявляется проблем с ПВО у самой России. В Крыму вновь гремят взрывы. На этот раз удар пришелся на склад боеприпасов в Джанкойском районе. Местным властям вновь пришлось перекрывать федеральную трассу и останавливать движение по Крымскому мосту. Это уже второе попадание дрона в военный склад на полуострове за два дня. Несмотря на то, что российское Минобороны постоянно рапортует о подавлении или уничтожении дронов, горящие военные объекты – доказательство того, что зонтик ПВО над Крымом довольно дырявый.

А инцидент в Москве показывает, что дроны-камикадзе все более уверено прошивают «непроницаемый» щит над российской столицей и долетают до самого центра. То, что система радиоэлектронной борьбы была задействована в черте города, по мнению экспертов, говорит о провале ПВО в целом, так как максимум, на что способна РЭБ на данном этапе, это в последний момент отвести боеприпас от конкретного объекта, но не предотвратить взрыв. И то, что в этот раз московском небе появилось всего два дрона, вовсе не означает, что в следующий их не может быть гораздо больше.

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