Попавшая под санкции «Юнистрим» лидировала по переводам в Грузию

В Грузию через платежную систему денежных переводов «Юнистрим» в январе-июне текущего года поступило более 762 млн долларов США, за весь прошлый год – более миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Нацбанка Грузии.

Напомним, что под санкции США попал российский банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы. Работу с «Юнистрим» приостановил ряд банков в Грузии, Армении, Казахстане, Молдове и других странах.

На «Юнистрим» в 2022 году приходилось около 23% всех денежных переводов в Грузию, в первой половине текущего года она стала лидером по перечислениям с долей 32%.

По информации грузинского Нацбанка, популярностью для переводов в страну также пользуются системы «Золотая корона» (более 1.6 млрд долларов за 2022-2023 годы) и Ria (915 млн долларов).

Из 6.7 млрд долларов, поступивших в Грузию с января 2022 года по июнь 2023-го, на Россию приходится около 47% (3,192 млрд долларов).