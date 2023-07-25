– С какого возраста ребенок может иметь смартфон? И вообще, вы контролируете, что делают ваши дети в интернете или социальных сетях?

Алиса: Чем позже у них появится смартфон, тем лучше. У меня двое детей, одной дочке 4 года, старшей 6 лет. И на данный момент мне удалось сделать так, что они равнодушны к смартфонам. И в их понимании смартфон – это та вещь, которой пользуются родители, детям их не дают. В принципе, они у нас их не просят, никаких истерик в этом плане нет. Единственный момент - у меня младшая дочка любит делать фото, она иногда ко мне подходит с просьбой: «Мама, можно я сделаю фотографии на твой телефон?». Я отдаю ей телефон в заблокированном виде, она берет, делает пару фотографий и возвращает мне.

Дима Турнанба, город Очамчыра: Для меня нет какого-то определенного возраста, с какого ребенок должен иметь смартфон. Конечно, другой вопрос - уже контент, который смотрит ребенок, это уже важно, чтобы родители как-то контролировали именно то, что ребенок смотрит. Я думаю, что на это стоит обращать внимание. Мы думаем, что многие проблемы связаны с тем, что ребенок уделяет много времени смартфону, мы не думаем с точки зрения возможностей - в плане, что можно как-то наоборот с помощью гаджетов направить ребенка в какое-то нужное русло, чтобы он использовал смартфон в полезных целях.

Алина Агрба: Свой смартфон ребенок может иметь не раньше 12 лет. А до этого можно, конечно, давать родительский смартфон, например, от 3 до 6 лет. Конечно, время ограничивается примерно часом в день. Далее время можно немного увеличивать, давать с периодичностью, например, по двадцать минут три раза в день. До трех лет не рекомендуется ребенку давать вообще какой-либо гаджет, так как это может помешать развитию его познавательной сферы, он должен познавать мир через реальные вещи. Просто смотреть на цветную картинку недостаточно.

– Контролирует ли вы, что делают ваши дети в интернете или социальных сетях?

Алина Агрба: У меня нет детей, но я работаю больше трех лет с детьми психологом. Конечно, нужен какой-то контроль, но контроль звучит как-то достаточно жестко. Есть мягкие формы контроля, которые начинаются с того, что мы объясняем ребенку, как нужно вести себя в соцсетях. Вместе с ним, например, оформляем его страничку, рассказываем, что такое правила безопасности в интернете, не отвечать подозрительным людям, с которыми ты не знаком в реальной жизни. Также, конечно, все эти правила должны обсуждаться с ребенком. А также почему такое количество времени он должен проводить в интернете. И если мы решили его ограничить, то обязанность взрослого какой-то обеспечить альтернативный выбор, какие-то интересные вещи, хобби.

Нана Абшилава, журналист «Гал-Медиа»: Была передача про «синий кит» - это очень опасно, и это не контролируемо, к сожалению. Хотя можно наблюдать за поведением ребенка, он становится совсем другим, агрессивный, не такой, каким был раньше. Мы недавно делали репортаж про вредные игрушки, пообщались с психологом, она отмечает большое влияние смартфонов на психику ребенка. Она рассказала о последствиях использования смартфонов в самом маленьком возрасте. У детей, в основном, наблюдается приобретенный вид аутизма. Есть врожденный, а есть приобретенный, который имеет одинаковое сходство. Совсем ограничивать тоже не надо и не получается, но надо контролировать, особенно, с маленького возраста. Больше времени уделять ребенку, занять более интересными развивающими играми, чем-то другим, чтобы они меньше были в интернете. Потому что время, которое дети уделяют смартфонам, это упущенное время, к сожалению, его потом не вернуть.

Людмила Сагария: Сейчас, конечно, есть возможности, программы, которые позволяют контролировать детей. Я уже наблюдаю, что трехлетним детям дают родители смартфоны. Это, я считаю, небезопасно, потому что, во-первых, они привыкают к этой игрушке. Для них смартфон, как развлечение, они привыкают к играм. Я понимаю, что он может еще и развивать, но так бесконтрольно давать детям, просто нельзя, даже опасно. У них формируется мировоззрение в этом возрасте и, конечно, хотелось, чтобы не телефон формировал, а родители формировали их мировоззрение, потому что они могут отталкиваться от разного рода неконтролируемой информации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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