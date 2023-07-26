Дороже, чем в Египте – российские турагентства о ценах в Абхазии

Отдых в трехзвездочной гостинице в самопровозглашенной республике Абхазия в этом году обойдется россиянам дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом NEWS.ru заявила руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская. По ее словам, с подобной ситуацией она сталкивается впервые за 20 лет.

«Я сейчас смотрела путевки в Абхазию для двоих взрослых и ребенка на 10 дней. Не самые хорошие варианты, но с питанием стоят от 220–240 тыс. руб. Если же брать нормальный, комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. руб. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. руб.», — сказала она.

Ржевская отмечает, что в Абхазию довольно легко найти путевки, так как это стало довольно дорогим направлением и его выбирают далеко не все.

«Но там цены безумные. И впервые за 20 лет я вижу, что в Абхазию, в трехзвездочный отель, стало ехать дороже, чем в пятизвездочный в Египте», — говорит турагент.