38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит в Петербуге

Большинство лидеров африканских государств отказались участвовать в саммите Россия–Африка, который пройдёт 27-28 июля в Санкт-Петербурге с участием Владимира Путина. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, на уровне глав государств будут представлены лишь 17 из 54 стран Африки. Делегации десяти африканских стран будут возглавлять премьер-министры. Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже. Семнадцать из них возглавляют вице-премьеры и министры, пять будут представлены послами, ещё пять отказались от участия в мероприятии. Об этом пишет The Moscow Times.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в интервью РИА «Новости» заявил, что приглашения на саммит были направлены главам всех африканских государств. По его словам, в Москве с пониманием относятся к тем, кто решил не приезжать. Владимир Путин встретится с каждым африканским лидером, который приедет на саммит. Как сообщил Ушаков, у президента России запланированы переговоры с лидерами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

28 июля Путин выступит на саммите с речью, в которой расскажет о формировании «нового миропорядка» на основе «многополярности и равенства» всех государств, рассказал Ушаков.

На днях Путин опубликовал статью, в которой напомнил странам Африке о советской экономической и технической помощи, заявил о «прочных и глубоких корнях» российско-африканской дружбы и пообещал странам Африки «достойное место» в «новом миропорядке».

Саммит Россия–Африка проводится во второй раз, первый прошел в 2019 году в Сочи. Тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения, а 45 прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами, в этом году таких только 27.

Четыре года назад на первом саммите в Сочи президент России обещал странам Африки двукратное увеличение товарооборорта, до 40 миллиардов долларов. Однако по факту объемы торговли не выросли, а снизились — до 18 миллиардов долларов. Эту цифру Путин привёл в своей недавно опубликованной статье. При этом на Россию приходится лишь один процент от приходящих в Африку иностранных инвестиций — даже остров Маврикий вкладывает больше, пишет Fortune.

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