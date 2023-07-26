Президент Грузии не наложила вето на два спорных закона

Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила поправки к двум законам, касающимся медицинской сферы и защиты интеллектуальных прав.

Как отмечается в заявлении администрации, учитывая вызовы и новые потребности, стоящие перед обеими отраслями, президент решила не использовать право вето – несмотря на то, что поправки в оба закона порождают определенные вопросы.

«Проведение внеплановых и частых проверок без предварительного разрешения суда дают административному надзору определенные рычаги воздействия на сектор. Поэтому необходимо внимательно следить за условиями применения этих новых механизмов, чтобы не было зафиксировано избирательного применения закона, а изменения не грозили созданием полноценной и самостоятельной деятельности сферы здравоохранения», –– говорится в заявлении президента.

С принятием же поправок в закон об авторских правах законодательство Грузии станет ближе к европейским стандартам, так как служит в некоторой степени улучшению защиты авторских прав, считают в администрации президента.

«Впрочем, в результате изменений существует риск и вероятность того, что эксклюзивное место займет в этом пространстве займет организация, которая будет находиться в прямом подчинении российской головной компании, как это произошло в других странах.

Эта схема таит в себе определенные опасности для страны: данный механизм может стать инструментом в руках России, финансовым рычагом для усиления своей «мягкой силы» и влияния на творческий и интеллектуальный сектор, который в принципе должен быть максимально свободным и беспристрастным.

Следовательно, после вступления в силу этого закона, большая ответственность возлагается на авторов поправок, власти и сторонников этих поправок, чтобы избежать всех этих угроз.

Президент выражает готовность сотрудничать в обоих направлениях с представителями сектора и общества», — говорится в сообщении администрации президента.

SOVA напоминает, что 3 июля парламент Грузии поддержал в третьем чтении поправки к закону об авторском праве и смежных правах. В результате внесенных изменений было определено, что авторы, исполнители фонограмм, видеограмм, а также иные правообладатели авторских и смежных прав могут создавать коллективную организацию для коллективного управления своими имущественными правами.