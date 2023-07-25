Лидеры «Грузинской мечты» обвиняют четвертого президента Георгия Маргвелашвили в том, что он за 11 500 долларов США согласился выступить за освобождение третьего президента Михаила Саакашвили. В партии власти также недовольны в связи с этим и пятым президентом, Саломе Зурабишвили, которая хранит по этому поводу молчание. Как заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, разоблачить антигосударственную деятельность двух президентов помог действующий в США Акт регистрации иностранных агентов – FARA.

Если верить лидеру «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе, то в Грузии бескорыстные политики есть только в партии власти, а продажными антигосударственниками являются сразу два бывших президента Грузии Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили. Последнего уже второй день власти, на основании обнародованных Минюстом США деклараций лоббистской юридической компании «Акерман», обвиняют в том, что он получил 11 500 долларов США за то, что призывал власти освободить из заключения третьего президента Михаила Саакашвили. Еще накануне Маргвелашвили назвал обвинения «грязной кампанией провокаторов, не достойных комментариев»:

«Единственное, что для меня удивительно и смехотворно – почему я начал свой путь взяточника с 11 500 долларов США? Очень странная сумма, и это искренно меня обидело: почему они так дешево меня ценят, почему они решили, что я начну свою душу продавать за такую цену? Это было оскорбительно, требую поднять ставку».

Иронию Маргвелашвили уже сегодня председатель «Грузинской мечты», видимо, исходя из поговорки о том, что в каждой шутке есть лишь доля шутки, преподнес как доказательство корыстности бывшего президента:

«Кто такой Маргвелашвили, все хорошо знают. Когда ему сказали, что он взял 10 тысяч или сколько-то там долларов за поддержку Саакашвили, единственное, что он ответил: «Неужели я продался бы за 11 500 долларов?». То есть он допустил возможность продаться. Он показал свое лицо, такие люди не должны быть в грузинской политике».

И конечно, ни словом он не вспомнил, что Маргвелашвили в грузинской политике оказался благодаря «Грузинской мечте» и его основателю Бидзине Иванишвили. Именно они убеждали избирателей в 2013-м, что лучше и достойнее президента, чем Маргвелашвили, в Грузии не найти. Так же было и в 2018-ом – уже с президентом Саломе Зурабишвили. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня по цепочке восстановил деятельность бывших и действующего президентов по версии «Грузинской мечты», все так же опираясь на данные Минюста США:

«Мы увидели, что один бывший президент Михаил Саакашвили организовал фальшивую кампанию против Грузии, второй бывший президент Георгий Маргвелашвили осуществил эту фальшивую кампанию против Грузии. К сожалению, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили ничего об этом не говорит. Интересно ее мнение о том, что, какая, оказывается, мощная машина была задействована для дискредитации Грузии и шантажа грузинской власти, в том числе президента».

И спикер Папуашвили, и глава правящей партии Кобахидзе называли действующий в США Акт о регистрации иностранных агентов, который и обязывает лоббистов отчитываться Минюсту, «российским законом об иноагентах FARA», и что благодаря этому закону в Грузии узнали, на что и как тратила деньги компания, нанятая матерью Саакашвили Гиули Аласания, призывая мировую общественность к освобождению бывшего президента. Не забыли при этом лидеры «Мечты» упомянуть и посольства США в Грузии, посла Келли Дегнан и некоего сотрудника посольства, который, по утверждению правящей силы, также был замешан в этой кампании.

Из этих обвинений было понятно, что в «Грузинской мечте» не забыли обид на критику Вашингтона и его поддержку противников закона об иноагентах.

Посол США Келли Дегнан 21 июля вновь повторила: нет ничего общего между законами США и российским законом об иноагентах, который в РФ практически свел на нет деятельность правозащитных НПО и оппозиционных СМИ. Такую же цель, по ее мнению, преследовал грузинский аналог закона об иноагентах.

«Грузинская Мечта» пытается убедить общество, что и резолюции Европарламента, и заявления западных лидеров в поддержку Саакашвили проплачены и заказаны. Ираклий Кобахидзе воздержался от такой оценки в связи со вчерашним заявлением в Госдепе. Спикер Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены состоянием здоровья Михаила Саакашвили, о чем неоднократно заявлялось правительству Грузии. Это заявление Кобахидзе назвал «неэтичным». Не по душе пришлось представителям власти и сегодняшнее заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского: он надеется, что заключение польских медиков поможет выздоровлению Саакашвили. О польских медиках в «Грузинской мечте» и слышать не хотят.

– Маргвелашвили об этих деньгах ничего не знал, – заявляет мать Саакашвили Гиули Аласания, рассказавшая ТВ Пирвели, куда и на что пошли эти средства.

«Была информация о том, что четвертый президент Маргвелашвили планирует создать коалицию для спасения моего сына. Эта информация была распространена в 88 странах и переведена на 11 языков. На это и пошли эти деньги, и Маргвелашвили об этом ничего не знает».

Маргвелашвили вскоре после ухудшения состояния Саакашвили проведал его в горийском госпитале в декабре 2021 году. Он также обратился к президенту Саломе Зурабишвили и инициировал петицию с участием западных политиков, в которой содержался призыв к грузинским властям не допустить смерти Саакашвили в заключении. Президент Зурабишвили тогда предложение Маргвелашвили отклонила, но впоследствии неоднократно заявляла, что нельзя допустить смерть бывшего президента в тюрьме. Свой отказ помиловать Саакашвили президент Зурабишвили объяснила тем, что в отношении бывшего президента продолжается несколько судебных процессов, и помилование по уже вступившим в силу вердиктам Саакашвили свободу не принесет.

Выпады против Маргвелашвили связаны с выборами, которые состоятся через год, полагает бывший замглавы Совбеза, беспартийный депутат Теона Акубардия:

«Власти прибегают к дезинформации по поводу американского закона, якобы FARA – российский закон. Это неправда. Этим власти оправдываются перед своей аудиторией из-за того, что им пришлось отозвать свой закон, аналогичный российскому. И второе: у Георгий Маргвелашвили есть определенный авторитет, поддержка в обществе, и нападки на него – превентивные шаги «Грузинской мечты» по недопущению его активного возвращения в политику».

Михаил Саакашвили, осужденный на шесть лет, в заключении находится с октября 2020-го года. Более года из-за состояния здоровья он находится в клинике «Вивамеди».

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