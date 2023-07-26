«Впервые за 30 лет» российский завод поставит оборудование в Грузию

Российский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» сообщил, что возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва.

«Нагнетатель нитрозных газов будет отправлен на химический комбинат, выпускающий минеральные удобрения», – сказано в сообщении.

Речь идет о руставском заводе «Азот», передает телеканал «Хабаровск».

Российские СМИ указывают, что «санкционное давление Запада подстегнуло завод искать новые рынки сбыта». Сообщается также, что после введения санкций предприятие «столкнулось с проблемой банковских переводов, но сейчас завод адаптировался и перевёл все контракты в рубли».

«Несмотря на санкции, отгрузка нагнетателей и турбин в дружественные страны выросла вдвое. Впервые за 30 лет заключен и контракт с Грузией», – передает «Вести.Хабаровск».

По информации ТАСС, «Дальэнергомаш» поставляет оборудование в десяток стран, включая Беларусь, Болгарию, Индию и Иран.