«Впервые за 30 лет» российский завод поставит оборудование в Грузию

Российский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» сообщил, что возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва.
«Нагнетатель нитрозных газов будет отправлен на химический комбинат, выпускающий минеральные удобрения», – сказано в сообщении.
Речь идет о руставском заводе «Азот», передает телеканал «Хабаровск».
Российские СМИ указывают, что «санкционное давление Запада подстегнуло завод искать новые рынки сбыта». Сообщается также, что после введения санкций предприятие «столкнулось с проблемой банковских переводов, но сейчас завод адаптировался и перевёл все контракты в рубли».
«Несмотря на санкции, отгрузка нагнетателей и турбин в дружественные страны выросла вдвое. Впервые за 30 лет заключен и контракт с Грузией», – передает «Вести.Хабаровск».
По информации ТАСС, «Дальэнергомаш» поставляет оборудование в десяток стран, включая Беларусь, Болгарию, Индию и Иран.
- Отметим, что экспорт из Грузии в Россию в первой половине 2023 года вырос на 34%, импорт из России в Грузию – на 31.2%.
- В начале текущего года СМИ сообщали, что собственником руставского «Азота» стала международная нефтехимическая группа Indorama Corporation, зарегистрированная в Сингапуре.
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