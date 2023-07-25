Круизный лайнер с российскими туристами прибудет в Батуми 27 июля

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибудет в Батуми 27 июля. Информацию подтвердили в Агентстве морского транспорта Грузии.

В пресс-релизе не указано, что лайнер отправился в круиз из Сочи. В ведомстве говорят, что речь идет о корабле Astoria Grande под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International.

«Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями», – сказано в заявлении грузинского ведомства.

В Агентстве говорят, что вместе со Службой доходов министерства финансов постоянно инспектируют как суда, так и судовладельцев на предмет международных санкций.

«Соответственно, если судно или владелец судна находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять соответствующие процедуры», – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщило Эхо Кавказа, на сайте Astoria Grande сообщается о еще одном, «звездном» круизе по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. Он отправится из Сочи 29 июля вместе со следующими исполнителями: Дмитрий Колдун, Amirchik, Те100стерон, Митя Фомин, Filatov & Karas.