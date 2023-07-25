Круизный лайнер с российскими туристами прибудет в Батуми 27 июля

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибудет в Батуми 27 июля. Информацию подтвердили в Агентстве морского транспорта Грузии.
В пресс-релизе не указано, что лайнер отправился в круиз из Сочи. В ведомстве говорят, что речь идет о корабле Astoria Grande под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International.
«Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями», – сказано в заявлении грузинского ведомства.
В Агентстве говорят, что вместе со Службой доходов министерства финансов постоянно инспектируют как суда, так и судовладельцев на предмет международных санкций.
«Соответственно, если судно или владелец судна находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять соответствующие процедуры», – отметили в ведомстве.
Как ранее сообщило Эхо Кавказа, на сайте Astoria Grande сообщается о еще одном, «звездном» круизе по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. Он отправится из Сочи 29 июля вместе со следующими исполнителями: Дмитрий Колдун, Amirchik, Те100стерон, Митя Фомин, Filatov & Karas.
- Отметим, что в январе текущего года Агентство морского транспорта Грузии не подтвердило сообщение о возможном начале пассажирского сообщения между портами Сочи и Батуми. В апреле ведомство опровергли информацию о возможном заходе российского круизного лайнера «Петр Великий» в грузинские порты.
- В мае текущего года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, между странами было восстановлено прямое авиасообщение. Прямые рейсы начаты, в частности, и между Сочи и Тбилиси.
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