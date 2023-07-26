Абхазский парламент ратифицировал соглашение по сухумскому аэропорту

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия ратифицировали российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.
За ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов, против – двое, воздержался один.
Документ депутатам представил министр юстиции Анри Барциц. Мнение профильного парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками озвучил депутат Алхас Барциц.
Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон, передает агентство «Апсныпресс».
- Напомним, что соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить аэропорт к 2024 году.
- В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
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