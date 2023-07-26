Абхазский парламент ратифицировал соглашение по сухумскому аэропорту

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия ратифицировали российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

За ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов, против – двое, воздержался один.

Документ депутатам представил министр юстиции Анри Барциц. Мнение профильного парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками озвучил депутат Алхас Барциц.

Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон, передает агентство «Апсныпресс».