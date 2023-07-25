Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал парламенту Абхазии на ближайшем заседании сессии, 26 июля, ратифицировать российско-абхазское межправительственное соглашение об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта. Данное соглашение вызывает серьезные опасения в абхазском обществе. Местные эксперты также считают, что парламенту не стоит спешить с ратификацией.

Заседание комитета состоялось накануне и прошло без участия журналистов. Дозвониться сегодня до председателя комитета Алхаса Барциц и его заместителя Ахры Пачулия нам также не удалось.

В информационном сообщении, распространенном пресс-службой Народного Собрания, говорилось лишь о факте – комитет рекомендовал проект закона к принятию парламентом, но не об аргументах поддержавших это решение депутатов:

«Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба». В пояснительной записке к проекту закона говорится, что Соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон по реализации инвестиционного проекта. В обсуждении приняли участие вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, ее заместитель Теймураз Миквабия, представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц. По итогам заседания члены Комитета приняли решение рекомендовать парламенту на ближайшем заседании сессии принять данный проект закона».

Само соглашение о реконструкции аэропорта было подписано 16 июня этого года в Санкт-Петербурге с абхазской стороны министром экономики Кристиной Озган, с российской – министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Заместитель председателя комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Бадрик Пилия ранее участвовал в работе комитете по международным связям, однако вчера на заседании он не присутствовал. Он сообщил «Эху Кавказа», что сам узнал о слушании из СМИ.

«Я, если честно, не знаю, какие были приняты изменения на последнем комитетском заседании. У меня тоже есть вопросы, на которые я тоже хочу получить ответы. И я узнаю, были ли внесены какие-то изменения или нет. Учтены были мнения депутатов по поводу изменений или нет. Соответственно, из этого я буду принимать решение, как голосовать за данный проект».

Не раз выступавший с критикой проекта экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» подчеркнул, что такие соглашение требуют публичного обсуждения с привлечением экспертов, тем более, когда «речь идет о государственной собственности, принадлежащей народу Абхазии, а аэропорт – это воздушные ворота страны».

«Я считаю, что не стоит завтра это соглашение ратифицировать, учитывая социально-политическую напряженность в стране. И по другим вопросам лично я просил бы депутатов Народного Собрания все-таки не спешить, привлечь специалистов, обсудить этот проект и прийти к какому-то компромиссному, оптимальному решению. Сам проект вызывает очень много вопросов, очень много нареканий. Аэропорт, конечно, стране нужен, но не любой ценой».

Ахра Аристава коснулся нескольких пунктов соглашения, по которым возникают вопросы. В частности, речь идет о предоставляемых инвестору льготах.

«Там есть льготы при строительстве, есть льготы на 25 лет. Это несоразмерные льготы. Есть вопросы, связанные с формой, это арендная форма. Я сторонник того, чтобы создавались все-таки совместные предприятия. В совместное предприятие можно войти той собственностью, которая есть после ее реальной переоценки. Есть много моментов, которые, конечно, требуют публичного обсуждения».

Общественный деятель Тенгиз Джопуа в интервью «Эху Кавказа» также отметил, что сухумский аэропорт имеет серьезное социально-экономическое значение для Абхазии и плохо, что обсуждение таких важных вопросов проходит вне общества, кулуарно. Это, по его словам, практика, которая используется исполнительной и законодательной ветвями власти.

«В соответствии с этим соглашением предусматривается изъятие земель у третьих лиц в пользу инвестора, предоставление инвесторам привилегий, которые несоразмерны с теми льготами, которыми обладают абхазские предприниматели. Очень много там условий, которые ставят иностранных инвесторов в преимущественное положение по отношению к отечественным. Мы не знаем, кому даем этот аэропорт. Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что власть не намерена ставить в известность общество о тех решениях, которые они осуществляют в плане взаимодействия с иностранными инвесторами».

Эксперт уточнил, что практика скрывать информацию сложилась давно, и это не первый случай. Джопуа также отметил, что речь не идет только о нынешней власти: предыдущая властная команда часто поступала так же, не ставя в известность общество о принятии таких важных, судьбоносных решений.

«Это лишает органы власти доверия со стороны общества. Это не очень правильная практика. Если такие объекты передаются в собственность инвесторам, то в нормальном цивилизованном государстве проводится общественное обсуждение. Узнается, что это за инвестор, может быть это неблагонадежный, мы не знаем, кто такие? Иногда бывает, однодневным компаниям передавали у нас достаточно серьезные объекты, заключались с ними соглашения. Все это плохо, что у нас так кулуарно принимается без журналистов, без общественного обсуждения, тайно, можно сказать, от своего народа», – сказал Тенгиз Джопуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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