Виталий Шария

В Абхазии в эти дни установилась жаркая безоблачная погода. Один нетерпеливый интернет-пользователь уже взмолился, причем для красного словца трижды, в своем посте о дожде, на что ему не без ехидства заметили, что он, похоже, слишком быстро забыл о тех обильных осадках в первой половине текущего месяца, которые «взбесили» горные реки и привели к подтоплениям более тысячи домовладений, в основном, в Гагрском районе, многочисленным разрушениям дорог, мостов и так далее.

Между тем, многие пытаются вникнуть в причины этого очередного местного потопа, которому в Гагре предшествовал за месяц до этого другой, меньший по масштабам, и сформулировать какие-то предложения, чтобы избежать или минимизировать подобные бедствия в будущем. Так, внимание общественности привлек пост в соцсети «Фейсбук» биолога, кандидата наук. Ее размышления о причинах сильных наводнений в Абхазии и Сочи обратили на себя внимание некоторых медиа-ресурсов, которые решили пересказать их или предоставить ей трибуну.

Вот основные ее суждения. Наши предки, возможно, не изучали естественные науки, но очень хорошо знали, что нельзя беспокоить горы, реки и берег моря. Именно благодаря их бережному отношению Абхазия сохранилась в таком прекрасном природном состоянии. Антропогенная нагрузка не превышала здесь допустимых пределов. Но сейчас ситуация изменилась. По первым признакам похоже, что идет очень сильное вторжение в горные территории. Возможно, идут рубки леса, какие-то строительства объектов курортного назначения. Строительство ведется хаотично, без соблюдения всех необходимых условий. Должно быть экологическое, инженерно-строительное обоснование. В последнее время мы видим, как вся Абхазия покрывается бетонными заборами – это тоже своеобразная преграда. Раньше вода имела естественные выходы. В Сочи это мы наблюдаем уже много лет, но сейчас такая же картина повторилась у нас…

Большинство читателей приняло все это, что называется, на «ура». Ибо, хоть у нее и не было конкретных фактов и цифр, а были предположения – «возможно», «похоже», зато мысли совпадали с тем, чего обычно ждет публика, у которой самой уже есть готовые ответы – о предках, традициях, сегодняшнем человеческом факторе...

Но нашлись и критики. Так, активист абхазского сегмента соцсетей откликнулся в комментарии:

«Околонаучное чтиво».

Автор текста с ним в полемику не вступала, но за нее вступился другой фейсбучный активист, который подначил оппонента:

«Сказал профессор».

Тот отрезал:

«Профессор не профессор, а мифы от науки отличить могу. Тем более в этой области. «Наши предки, возможно, не изучали естественных наук, но они знали, что нельзя тревожить горы, реки и берег моря» – это звучит просто смешно. А предки какого народа этого не знали? Но человечество движется вперед, мы не можем не тревожить природу. Что в итоге предлагается – оставить города, демонтировать следы присутствия в них и переехать в села?»

Его оппонент возразил:

«Почему же? Достаточно того, чтобы не делать, как делали в Сочи-Адлере».

Некоторые наблюдатели, обсуждая эту полемику, говорили о том, что бездумные строительство и вырубки леса – это безусловное зло, но действительно ли именно они лежат в Абхазии в основе природных катаклизмов последних лет? Прежде всего, каковы их масштабы – надо говорить не общими словами, а предметно. А главное, любители порассуждать на эту тему у нас обычно говорят исключительно про Абхазию и Сочинский регион, словно знать не знают о наводнениях, которые участились в других местах планеты, что обычно увязывают с последствиями глобального потепления.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем госкомитета по экологии Абхазии Савелием Читанава. И мы, прежде всего, заговорили о том, как в первой половине нынешнего лета из-за наводнений пострадали самые разные уголки мира - Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, некоторые районы Краснодарского края и Дагестана. Примерно в то же время потопы обрушились на Грузию, Индию, Сербию и Боснию, а в Иране и Бразилии от наводнений погибло 19 и 13 человек соответственно. Большая вода затронула более 40 городов и унесла жизни 15 человек в Италии. И что, везде причины – те же, о которых у нас привыкли толковать применительно к Абхазии и Сочи?

Савелий Читанава сказал:

«Если имеются в виду те явления, которые были полмесяца назад, связанные с сильными дождями, то здесь ничего сверхъестественного в природе не произошло. Да, это чрезвычайная ситуация, да, обильная флага, которая спустилась на землю, – случай не единичный, а в горах это особенно имеет место быть. Ибо водосборный склон выдерживает определенное количество воды. Когда масса влаги становится критической, эти склоны не выдерживают и начинается обильный поток. И на пути своем он уничтожает все. Это стихия. Но это не связано обычно с тем, что человек именно в этом месте внедряется в природу. Да, действительно человек во всем мире внедряется в природу, но если он строит какой-то дом, то он, естественно, выстраивает коммуникации, которые способствуют минимизированию воздействия в том числе и атмосферной влаги.

– В июне по Гагре тоже прошло, там как бы такой двойной удар получился.

– Тогда это было связано с какими-то другими явлениями. Тогда наблюдался в море смерч. И смерчем огромный объем воды был вынесен на склоны и со склонов потом рухнул вниз».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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