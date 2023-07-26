Баку называет «провокацией» шаг Еревана по отправке гуманитарной помощи в Карабах

Официальный Баку обвинил армянскую сторону в отправке автоколонны в непризнанный Нагорный Карабах без его согласия, отметив, что это делается под видом «гуманитарного груза».

Азербайджанский МИД назвал это «посягательством» и «провокацией» в отношении «территориальной целостности» Азербайджана, пишет Радио Азатутюн.

«Эта провокация еще раз показывает, что заявления Армении о «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» являются не чем иным, как намерением этой страны продолжать манипуляции и незаконные действия», - говорится в заявлении азербайджанской стороны.

19 грузовиков с 400 тоннами гуманитарной помощи и надписями «Продукты питания для жизни», сегодня утром выехавшие из Еревана в Нагорный Карабах, достигли села Корнидзор Сюникской области, откуда через российских миротворцев планируется переправить груз в Нагорный Карабах, который уже 227 дней находится в блокаде.

Что дальше будет с гуманитарным грузом, пока неизвестно. Ранее стало известно, что колонна грузовиков уже проехала армянский КПП, но пока оттуда дальше не двигается.

Глава миссии наблюдателей Евросоюза в Армении Маркус Риттер также находится в Сюнике, на дороге, ведущей в Лачинский коридор. В беседе с журналистами он сказал, что следит за развитием событий, не зная, что происходит.

МИД Азербайджана в своем заявлении также отметил, что во всем этом также участвовали миссия ЕС в Армении и дипломатический корпус, «показав, что это заранее спланированный шаг».

Нагорный Карабах почти восемь месяцев отрезан от Армении, а с 15 июня туда вообще не поступали никакие грузы. Вчера также Международный комитет Красного Креста (МККК) предупредил, что ни по одному маршруту не может доставить гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха. Сегодня уже авторитетная организация Freedom House обратилась к Азербайджану с призывом разрешить Красному Кресту доставлять необходимую гуманитарную помощь.

Баку, блокирующий с декабря Лачинский коридор, предлагает предоставлять гуманитарную помощь карабахцам через Агдам, в то же время заявляя, что «армянская сторона категорически отвергает это предложение».

Грузовики, отправленные в Нагорный Карабах, сегодня были вскрыты в присутствии иностранных дипломатов, аккредитованных в Армении, послы ознакомились с видами товаров.