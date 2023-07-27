NYT: США предоставят МУС данные о военных преступлениях России

Президент США Джо Байден отдал распоряжение государственным службам оказывать содействие Международному уголовному суду (МУС) в сборе свидетельств российских военных преступлений в Украине. Об этом сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на правительственных чиновников.

До сих пор Соединенные Штаты, не ратифицировавшие соглашение о создании Международного уголовного суда, отказывались сотрудничать с МУС, считая, что подобное сотрудничество будет рассматриваться как признание Вашингтоном юрисдикции суда, что может в теории позволить суду преследовать и американских военных. Как стало известно газете, глава Пентагона Ллойд Остин был против этого решения президента в то время, как Госсекретарь Энтони Блинкен и многие видные законодатели выступали за помощь суду в расследовании потенциальных военных преступлений России в Украине.

Считается, что у американских разведслужб, в частности, есть детальная информация о том, как в российском руководстве приниались решения об обстреле украинской гражданской инфраструктуры и насильственной депортации в Россию украинских детей. Ордер на арест президента России Владимира Путина был выдан Международным уголовным судом именно на основании обвинений в организации депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Белый дом пока официально не объявил о решении президента и о том, как будет выглядеть сотрудничество США с МУС. Руководители юридического комитета Сената демократ Ричард Дурбин и демократ Линдси Грэм приветствовали решение президента Байдена.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы привлечь к ответственности виновных за зверства в Украине. Тем самым мы поможем нашим украинским друзьям и дадим ясный сигнал Путину о том, что США не потерпят этих ужасных преступлений», – говорится в заявлении сенаторов.