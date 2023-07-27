В Абхазии подорожал хлеб

Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял новое постановление «О государственном регулировании цен на хлеб и пшеничную муку».

Как пишет агентство «Апсныпресс», установлены новые максимальные предельные оптовые и розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего и второго сорта.

1 кг хлеба из муки высшего сорта будет стоить не более 50 рублей, а 0,6 кг – не более 30 рублей; 1 кг хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, а 0,6 кг – 28 рублей.

«В случае изменения цен на сырье, используемое при производстве хлебной продукции, цены на которую регулируются настоящим постановлением, более чем на 10% от цен, которые использовались при расчете настоящих максимальных предельных оптовых и розничных цен на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего и второго сорта, уполномоченный орган в сфере государственного регулирования цен вправе применять повышающий коэффициент для расчета оптовой и розничной цены. При этом изменение цены не должно превышать 10%. В целях упрощения расчетов полученная цена подлежит округлению до целых чисел», – отмечается в тексте постановления.

Установлена также предельная оптовая торговая наценка в размере 15% на пшеничную муку, которая исчисляется относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии.