Депутаты абхазского парламента сегодня ратифицировали соглашение между правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба*. Кроме того, парламентарии ввели в Уголовный кодекс наказание за клевету и распространение заведомо ложных сведений в социальных сетях.

Главным вопросом заседания сессии парламента был Сухумский аэропорт. Тема не новая, она периодически всплывает и обсуждается при каждом президенте Абхазии. Своими силами его восстановить не получается, нынешнее правительство заявляет, что на первый этап реконструкции аэропорта потребуется около 6 млрд рублей.

Вокруг Сухумского аэропорта всегда много споров о том, можно ли отдать столь важный стратегический объект иностранному инвестору. И вот сегодня парламент Абхазии решил, что можно: подавляющим числом голосов депутаты ратифицировали соглашение о передаче его в аренду на 45 лет иностранному инвестору.

Кто станет обладателем этого весьма ценного актива, пока не известно. Но на заседании сессии председатель профильного парламентского комитета по международным и межпарламентским связям Алхас Барциц сообщил, что на рассмотрении у правительства есть две заявки.

Работа над соглашением велась почти год. Его ранее уже рассмотрел парламент и направил правительству свои вопросы и предложения, некоторые из них, по словам Алхаса Барциц, были учтены, но большинство – нет.

Соглашение предусматривает создание государственно-частного партнерства (ГЧП), при этом инвестора на 25 лет освобождают от всех налоговых выплат, кроме подоходного налога и ввозного НДС. Обязательством абхазской стороны по договору будет реконструкция двух подстанций – Агудзера и Гулрыпш, мощностью 1,5 Мегаватта и строительство подъездной дороги. Предположительно, Сухумский аэропорт будет обслуживать до 1 млн пассажиров в год.

Роль главного скептика на заседании взял на себя депутат Кан Кварчия. Какую прибыль получит от этого проекта Абхазия? Как в государственно-частном партнерстве будет разграничена собственность? Почему правительство отказалось предусмотреть в соглашении запрет на передачу аэропорта третьему лицу и не согласилось предоставить парламенту на утверждение мастер-план реконструкции аэропорта?

«Инвестор же не свои личные деньги вкладывает, он кредитуется. Я в этом соглашении не увидел такую норму, которая запрещает инвестору кредитоваться в банках недружественных Абхазии стран. Поэтому я допускаю, что инвестор может кредитоваться, например, в Bank of Georgia (Банке Грузии). Вложить кредит сюда, ему никто этого не запрещает, потом применить процедуру банкротства и наш аэропорт будет принадлежать Bank of Georgia, правильно?»

Депутат адресовал свои вопросы министру экономики Кристине Озган, которая старалась его убедить, что никаких серьезных проблем не будет, и у правительства все под контролем:

«Мы себя обезопасили следующим образом: в соглашении о ГЧП есть нормы на тот случай, если инвестор будет привлекать заемные средства. Соглашение о привлечении этих средств должно согласовываться с абхазской стороной. В порядок определения российского юридического лица включена гарантия и подтверждение соответствующей финансовой или кредитной организации, которая будет софинансировать данный проект».

Озган рассказала, каким образом будут распределяться основные фонды аэропорта между государством и инвестором:

«Аэродром и вся его инфраструктура сохранят статус объектов государственной собственности. Инвестор будет финансировать восстановление этой инфраструктуры за свой счет, но при этом она останется в государственной собственности. В госсобственности останется и аэровокзальный комплекс – объект историко-культурного наследия. Он будет передан в пользование вместе с правом пользования землей. Построенный позже аэровокзальный комплекс и вся инфраструктура передаются в частную собственность».

Видимо, министр не смогла развеять сомнения Кана Кварчия. Прежде чем проголосовать, он заявил, что не верит ей.

В результате голосования проект соглашения был ратифицирован практически единогласно, за него проголосовали тридцать депутатов из тридцати трех, двое голосовали против, один воздержался.

Помимо этого, на заседании приняли проект закона о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия. В УК вводится понятие «купля-продажа» человека и устанавливается уголовная ответственность за клевету и распространение заведомо ложной информации в интернете и в социальных сетях. Закон изменил понятие «жилище» и исключил из него понятие «служебный кабинет», что позволит проводить следственные действия в служебном помещении без санкции суда. Парламент не одобрил применение полиграфа в судопроизводстве и запретил использовать в качестве доказательства опрос на месте происшествия свидетелей и очевидцев, так как он проводится без адвоката и нарушает их права.

Справка: Сухумский аэропорт располагается в 18 километрах южнее абхазской столицы. Взлетно‐посадочная полоса аэропорта – одна из самых длинных в СНГ, ее протяженность 3,6 км, это позволяет принимать все типы гражданских и военных самолетов массой до 125 тонн. Строился под все типы советских самолетов, и в конце 60‐х годов сюда садился и отсюда взлетал опытный образец самого большого пассажирского самолета Ту‐114. В конце 1970‐х было увеличена толщина бетонного покрытия аэродрома на 20 см, что позволило принимать самолеты типа Ил‐76. В середине 80х взлетная полоса была увеличена под программу «Буран» как запасная. В советский период терминал мог принимать в «пиковое» для черноморского побережья летнее время до 5 тысяч пассажиров в сутки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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