Телеканал «Абаза-ТВ» записал интервью с председателем Союза интеллигенции Абхазии Нодаром Чанба. Он рассказал о встрече президента Аслана Бжания с представителями научной и творческой интеллигенции по вопросу законопроекта об апартаментах.

Есть такое выражение «Я не так глуп, как ты выглядишь», вот это всегда надо помнить особенно нашим руководителям, когда они начинают какие-то абсурдные вещи говорить

«Оказывается, апартаменты являются синонимом развития экономики Абхазии… Может, когда люди долго находятся у власти, им кажется, что они схватили бога за бороду. Это им кажется. Ну, понимаете, разумный человек никогда не будет связывать трагедию, которая происходит на дорогах, со строительством апартаментов. Если трагедия происходит, ты руководитель, реши, сделай, чтобы было хотя бы меньше. Есть такое выражение «Я не так глуп, как ты выглядишь», вот это всегда надо помнить особенно нашим руководителям, когда они начинают какие-то абсурдные вещи говорить, упрекать людей или ухмылки какие-то появляются. Не надо так с народом! Народ у нас очень мудрый, народ, который прошел большие трудности, тем более – наше поколение, которое и в национально-освободительном движении, и во время войны мы были первыми, мы все прошли. Нас пугать или с нами хитрить не нужно. Вот ты плохо живешь, поэтому надо построить апартаменты, и ты будешь зарплату много получать. Нельзя со мной так разговаривать, это не меня унижает, это унижает человека, который думает, что вот так можно разговаривать», – сказал Нодар Чанба.

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Парламент Абхазии накануне ратифицировал соглашение между правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. В связи с этим общественный деятель Тенгиз Джопуа высказал мнение на своей странице в Facebook:

Дорогие кроссовки, конечно, это круто, и жаль, что их у вас не было 30 лет, но получить их такой ценой очень глупо

«Вот представьте себе, что вы продали свою здоровую почку ради покупки дорогих кроссовок. Представили? Я понимаю, что это глупо, но такова логика нашей власти и общества. Теперь представьте, что вы их не просто купили, а взяли в долг, за который в банке у вас попросили почку в виде залога. Но и это не самое смешное. Самое смешное то, что вы должны пахать как папа Карло, чтобы заплатить за этот кредит 50 лет. И это с одной почкой и другими проблемными органами. Не факт, что с одной почкой вы вернете кредит. В конечном итоге у вас, возможно, банк попросит и другие органы из-за вашей неспособности обслуживать вовремя кредит, это называется реструктуризация долга. У вас отберут кроссовки и вашу почку заберут себе, признав вас банкротом. Вы умрете раньше из-за почечной недостаточности. Дорогие кроссовки, конечно, это круто, и жаль, что их у вас не было 30 лет, но получить их такой ценой очень глупо».

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Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с руководителем Управления по государственной языковой политике Гундой Квициния. Она рассказала о том, какие цели и задачи стоят перед управлением в сфере государственной языковой политики. Издание уточняет, что 26 июня управлением были запущены ускоренные курсы по изучению абхазского языка. Курсы предназначены для тех, кто планирует сдавать государственный экзамен в рамках процедуры получения гражданства Абхазии.

«Чтобы получить абхазское гражданство, необходимо сдать экзамен по абхазскому языку. Для этого была создана методическая группа, которая разработала учебное пособие. Курс позволяет нам в сжатое время обучить основам абхазского языка. Курсы будут вести привлеченные специалисты по нашей же методике. Еще при работе в фонде мы создали множество учебников, пособий по обучению абхазскому языку. У нас были и телевизионные уроки, и аудиоуроки, и словари, по которым мы и сегодня можем работать. Сегодня мы их совершенствуем, дополняем. Отмечу, что в бытность существования фонда у нас были организованы курсы по всей Абхазии. Поэтому к следующему году мы планируем охватить все города и районы Абхазии, потому что в этом есть потребность».

Первая группа курсов состоит из 18 человек. Их ведет преподаватель кафедры абхазского языка АГУ Любовь Цвейба. Занятия проводятся два раза в неделю. Гунда Квициния уточнила, что в дальнейшем они планируют проводить их не только для желающих получить гражданство, но и для тех, кто хочет изучать абхазский язык просто для себя. Это будут бесплатные курсы, к концу обучения учащиеся получат сертификаты. Она отметила, что желающих изучить абхазский язык очень много.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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