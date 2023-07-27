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Круизный лайнер покинул Батуми на фоне акции протеста

Сегодня вечером, 27 июля, круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось более 800 туристов, большинство из которых – граждане РФ, покинул Батуми.

Этому предшествовали акции протеста в Тбилиси и в Батуми. «Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего», «нет политике обрусения», «правительство Грузии не сможет сделать из грузинского народа русских» - участники протеста развернули плакаты с такими фразами в Батуми.

В Тбилиси же несколько гражданских активистов в знак протеста сожгли российский флаг возле здания парламента, пишет SOVA.

Негодование населения вызвало заявление некоторых прибывших российских туристов о том, что «РФ освободила Абхазию от грузин», а некоторые из них признались журналистам, что посещали Абхазию, что, по сути является нарушением закона «об оккупированных территориях».

Между тем, Ассоциация молодых юристов Грузии призвала МВД Грузии соответствующим образом отреагировать и принять меры в отношении лиц, нарушивших грузинское законодательство.

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