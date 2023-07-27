Прибытие в Грузию круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту было вызвало негодование в оппозиции и у многих граждан. К тому же за один день стоянки многие гости успели подлить масла в огонь своими прокремлевскими заявлениями.

В батумский порт круизный лайнер Astoria Grande вошел в 5 часов утра. На борту судна более 800 человек, большинство из которых – граждане России. Планы простые – осмотреть город и попробовать местную кухню, причем успеть все за сутки, ведь 28-го судно покинет Грузию:

«Впечатления потрясающие – это первый корабль, который остановился в Грузии, как нам сказали, впервые за семь лет. Мы очень рады, на корабле прекрасное обслуживание, просто потрясающие развлечения», – рассказала одна из прибывших.

При этом, как утверждают журналисты телекомпании «Формула», многие из участников круиза граждане России оказались приверженцами кремлевской риторики. На вопрос журналиста телекомпании «Формула», знает ли она, что территории Грузии оккупированы Россией, одна из прибывших туристок ответила:

«Россия не оккупант, мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи, вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна», – цитирует туристку сайт телекомпании Formula.

На вопрос журналистов, почему власти Грузии не воспрепятствовали прибытию в Грузию граждан России, явно нарушивших закон «об оккупированных территориях», мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил довольно сдержанно:

«К сожалению, пока еще большая часть наших территорий оккупирована, что большой вызов для нас. Для любого человека, для любого грузина, который любит свою страну, самое важное – это восстановление территориальной целостности. На нас, политиков, так же возлагается огромная ответственность, для того, чтобы мы предприняли соответствующие шаги».

Впрочем, на этот раз, судя по всему, власти решили никаких шагов не предпринимать и позволили людям, нарушившим законодательство Грузии, посетить Батуми. Говорит депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили:

«На нашу территорию въехали люди, граждане России, которые прямо заявляют, что нарушили закон об оккупации, побывали в Абхазии и заявляют, что Россия освободила Абхазию от грузин. Задача «Грузинской мечты», которую они получили от России, заключается в том, чтобы заставить грузинское общество смириться с тем, что оккупация – это не вина России, смириться с тем, что закон об оккупации не исполняется, и убрать все барьеры, которые существуют между Россией и Грузией в этом отношении».

В очередной раз прикрыться заявлениями, что подобные действия, а точнее бездействие, вызваны экономическими мотивами, представителям правящей партии не удастся, поскольку никакой выгоды от прибытия лайнера государство не получит, утверждает член политсовета партии «За Грузию» Бека Лилуашвили. Власти просто создали комфортную ситуацию для людей, не признающих целостность страны, говорит оппозиционер:

«Грузины бегут из страны, а с другой стороны, сюда въезжают русские. Тут уже до 23 000 компаний учредили, создают здесь какие-то коммуны, серьезные проблемы, конкуренцию для местного населения в плане трудоустройства. В итоге, они тут прекрасно проводят время, пока граждане Грузии уезжают из страны – это условия, которые создала власть. Все это ведет к серьезным экономическим рискам и рискам в сфере безопасности, чего власти не желают замечать».

Полемика о прибытии в Грузию круизного лайнера началась несколько дней назад. Часть критиков сомневалась в том, что на Astoria Grande не распространяются западные санкции.

Однако в Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что корабль ходит под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. Власти Грузии говорят, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер, он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.

Однако эти заявления грузинских властей несомненно вызовут большую настороженность у международных партнеров Грузии, уверен основатель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе:

«Все это отдаляет нас от Европы и цивилизованного мира и приближает к России. В Грузию бесконтрольно приникают сотни тысяч граждан страны-оккупанта. Как никто не контролирует, где и кто из них остается, где поселяется, так никто и не проконтролирует тех, кто прибыл в рамках круиза. В то время как Россия нападает на Украину, убивает женщин и детей, разрушает церкви, Грузия принимает круизный лайнер из России, для того, чтобы развлечь граждан России. Естественно, это проблема».

Между тем, к моменту написания этого материала, в Батуми началась акция местных жителей против прибытия лайнера и российских туристов. «Все, кто считает, что оккупация и русификация Грузии – первая и главная проблема страны, выходите!» – призвал в соцсети, незадолго до начала митинга, один из гражданских активистов.

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