Высший совет юстиции Грузии избрал Шоту Кадагидзе независимым инспектором

Высший совет юстиции Грузии избрал независимого инспектора. На должность независимого инспектора 11-ю голосами Совет утвердил Шоту Кадагидзе. Его кандидатуру поддержали все члены, присутствовавшие на заседании Совета, сообщает Общественный вещатель.

Шота Кадагидзе был членом Высшего совета юстиции в 2017-2021 годах.

Должность независимого инспектора стала вакантной после того, как бывший инспектор Зураб Азнаурашвили в июне этого года обратился в Совет с заявлением о его увольнении.

Независимый инспектор назначается на должность Высшим советом юстиции на основе конкурса сроком на пять лет. Целью института независимого инспектора является возбуждение дисциплинарного производства в отношении судьи и проведение предварительной проверки/расследования дисциплинарного производства.