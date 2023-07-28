Югоосетинская сторона передала Тбилиси двух ранее задержанных граждан

Граждане Грузии, задержанные на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия за нарушение де-факто границы, были переданы грузинской стороне после отбывания заключения.

«2 января 2023 года за нарушение режима государственной границы Республики Южная Осетия сотрудниками югоосетинских пограничных органов задержаны граждане Грузии Гугутишвили Серго Годердзиевич, 1970 г.р., житель пос. Гугутианткари Горийского муниципалитета и Кахабришвили Тамаз Ревазович, 1961 г.р., житель г. Тбилиси. Следует отметить, что указанные граждане Грузии намеренно перешли югоосетино-грузинскую границу в окрестностях н.п. Кулбит Цхинвальского района», - говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского КГБ.

18 июля Цхинвальский районный суд признал задержанных виновными в незаконном пересечении де-факто границы и приговорил их к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 28 июля в связи с истечением срока наказания они были освобождены.