Россия обстреляла жилые кварталы в Днепре и Запорожье

Вечером в пятницу российские войска нанесли ракетные удары по Украине. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. В Днепре ракета попала в многоэтажный жилой дом. На видео с места событий разрушены его верхние этажи. Местные жители сообщают также о взрывах в Запорожье.

Местные власти призвали соблюдать информационную тишину, чтобы не давать российским войскам более точных наводок. Однако глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил попадание ракеты в жилой дом в Днепре. По предварительным данным, три человека обратились за медицинской помощью. На месте работают спасатели, проводятся поквартирные обходы. Об атаке сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога была объявлена после того, как разведка зафиксировала взлет с военного аэродрома Савослейка в Нижегородской области истребителя МиГ-31. Этот тип самолетов может нести ракеты типа «Кинжал».