Георгий Гахария: «Мечта» объявила гибридную войну собственному населению

«Фактически, считайте, что «Мечта» торгует будущим наших детей, чтобы сохранить власть», - об этом заявил бывший премьер-министр, председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария, говоря о важности евроинтеграции Грузии и на этом фоне политике «Грузинской мечты».

По словам Георгия Гахария, «Грузинская мечта» оставляет страну одну лицом к лицу с Россией, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Все должны хорошо понимать, что если процесс евроинтеграции нашей страны начнется сегодня, то это займет минимум 10-15 лет. Это касается наших детей. Фактически, считайте, что «Мечта» сегодня ради сохранения власти торгует будущим наших детей, меняя их перспективу в своих нынешних креслах и кабинетах. «Мечта» объявила гибридную войну собственному населению. Когда нам кто-то говорит - вы хотите войны?

Пока еще с улыбкой хочу напомнить, что Грузия уже заплатила цену этой войны за европейскую интеграцию и в 2008 году каждая жизнь, которой заплатила эта страна и этот народ, заплатила для того, чтобы сегодня Грузия была самой перспективной первой страной в Евросоюзе и первым кандидатом на членство в НАТО. А то, чем они сейчас занимаются, обесценивают жизни тех погибших грузинских солдат и молодежи. Кто дал им право на это?

Никто не хочет войны, все хотят мира. К сожалению, эта страна уже заплатила войной за членство в европейской семье, и все в Европе и за ее пределами хорошо это знают. Когда Молдова завтра или послезавтра станет полноправным членом Евросоюза и НАТО без всякой войны и это членство даст Молдове возможность для государственного развития и территориального восстановления, что они потом скажут?

Главное для страны – мир, потому что долгосрочный мир в этой стране может принести только европейское, достойное, демократическое, справедливое будущее. То, что они делают, оставляют эту страну в одиночестве лицом к лицу с Россией, не может принести мира. Тут не будет компромиссов, ни в коем случае. Это не предупреждение и не угроза, это объективная реальность», – заявил Гахария.