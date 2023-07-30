Саакашвили создает программу помощи детям с оккупированных территорий Украины

Михаил Саакашвили создает программу помощи украинским детям с оккупированных территорий Украины. Об этом пишет находящийся в заключении третий президент Грузии, передает SOVA.

По словам экс-лидера Грузии, совместно с основательницей Тбилисской недели моды Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi Софо Чкония на оккупированных территориях Украины будет создана международная программа медицинской и гуманитарной помощи. По словам Саакашвили, инициатива будет запущена 2 августа.

«Вместе с Софо Чкония мы решили сформировать международную программу/инициативу по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям, пропавшим на территории Украины, детям, остающимся на оккупированных территориях Украины, жертвам похищений, детям погибших солдат.

По меньшей мере, 15 тысяч таких украинских детей были похищены с оккупированных территорий Украины, насильственно отданы семьями страны-оккупанта на усыновление и помещены в детские дома. В этой войне уже погибло 535 детей, родители многих детей убиты, но их разыскивают родственники и украинское государство.

Даже в сложных условиях моего здоровья я особенно остро переживаю трагедию детей как родитель и как грузинский гражданин Украины. Софо Чкония имеет большой опыт в гуманитарной деятельности, я прошу всех моих сторонников в России, Украине, Грузии включиться в эту работу, помочь нам собрать информацию и вывезти детей.

У нас будет свой собственный Youtube-канал, где мы будем оперативно предоставлять вам самую свежую информацию. Инициатива стартует 2 августа, пожалуйста, предоставьте полную информацию по адресу: forhelp118@gmail.com», - пишет третий президент, находясь в условиях заключения в клинике «Вивамеди».