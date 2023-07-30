В Батуми опротестуют прибытие из Сочи круизного лайнера Astoria Grande

В Батуми завтра, 31 июля, вновь опротестуют прибытие из Сочи российского круизного лайнера Astoria Grande. Об этом заявили члены молодежного крыла оппозиционной партии «Единое национальное движение».

По словам одного из представителей движения Георгия Думбадзе, форма протеста будет твердой, передает SOVA.

«Форма протеста будет очень твердой. Позиция грузин будет зафиксирована, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежит грузинам. Важно понимать, что русские - это нация безжалостных душегубов. Пропагандист, скрытый под именем туриста, въезжает и впоследствии делает заявления, якобы Абхазия была спасена от нас. Мы против оккупации», - заявил оппозиционер.

Отметим, круизный лайнер Astoria Grande прибудет в Батуми из Сочи 31 июля. На этот раз российским туристам предлагают круиз вместе со звездами телеканала RU.TV – они будут выступать на сцене корабля.