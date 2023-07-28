В Батуми на круизном лайнере прибудут артисты, поддерживающие войну и Путина

Круизный лайнер Astoria Grande 29 июля вновь отправится из Сочи по маршруту, который предусматривает остановку в Батуми. На этот раз российским туристам предлагают круиз вместе со звездами телеканала RU.TV –они будут выступать на сцене корабля.

Среди них – бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, в 2022 году принявший участие в патриотическом марафоне «Zа Россию» в поддержку российского вторжения в Украину. Отметим, что власти Украины ввели против него санкции. На сайте портала «Война и санкции» указано, что он «сыграл важную роль в российской пропаганде и поддержал российскую политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, аннексию Крыма».

Въезд в Украину ему запрещен с 2017 года, когда он сказал, что Крым принадлежит России.

1 июня 2022 года Латвия запретила въезд в страну Фомину за поддержку и оправдание агрессии России в Украине. Основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным ФБК внес Фомина в список коррупционеров и разжигателей войны в категории «продажные лидеры общественного мнения».

В 2018 году Фомин поддержал движение Putin Team («Команда Путина»), а в 2020-м он сообщил, что получил благодарность Путина за социально-значимые проекты.

Недавно Митя Фомин заявил, что готов отправиться на передовую в качестве медика: «Если Родина позовет и будет нуждаться, то я пойду обязательно. Я забуду про все и буду делать совершенно разную работу».

Среди участников «звездного» круиза и российская музыкальная группа «Те100стерон» («Тестостерон»), основанная братьями Андреем и Валери Бирбичадзе. Они родились в Казахстане, затем переехали в Россию. Исполняют песни на русском, испанском, французском, итальянском, английском, украинском и грузинском языках.

27 июля группа с вместе с сыном Олега Газманова, Родионом Газмановым выступила в Нижнем Новгороде перед военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале российского министерства обороны. Ранее братья Бирбичадзе выступили и перед российскими военными Семеновского полка в Москве.

В Батуми на круизном лайнере также прибудет Дмитрий Колдун – белорусский певец, победитель российского проекта «Фабрика звёзд-6», представлявший Беларусь на конкурсе «Евровидение-2007».

Он выступал с концертом в т.н. «ДНР» в 2018 году. Украина не вводила против него санкции, однако на сайте «Война и санкции» указано, что он «активно поддерживает агрессивную политику путинского режима».

На круизном лайнере в Батуми также прибудут 19-летний артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев), российский музыкальный проект Filatov & Karas, ведущие Иван Чуйков и Дмитрий Оленин.

Astoria Grande прибудет в Батуми 31 июля. Исполнители и пассажиры круизного лайнера могут не пересекать границу Грузии, а оставаться на судне в батумском порту до его отбытия.

Стоимость «звездного» круиза по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи превышает 100 тысяч рублей (около 1100 долларов США).

Напомним, что круизный лайнер Astoria Grande 27 июля уже вошел в батумский порт. На борту судна было более 800 человек, большинство из которых – граждане России. Прибытие в Грузию круизного лайнера вызвало негодование в оппозиции и у многих граждан. В Батуми прошла акция против прибытия лайнера, который покинул батумский порт 27 июля вечером.