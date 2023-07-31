В Батуми автобус с российскими туристами закидали бутылками и яйцами

Автобус с российскими туристами, прибывшими в Батуми на круизном лайнере Astoria Grande, участники акции протеста закидали бутылками и яйцами.

По информации журналистов с места событий, большинство пассажиров все еще находится на борту корабля.

Ранее в МВД Грузии подтвердили задержание девяти участников акции.

Один из лидеров партии «Лело» Ираклий Купрадзе сообщил о задержании на акции гражданки Украины.

Круизный лайнер, прибывший в Батуми, отправился 29 июля по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, поддерживающие войну в Украине и российского президента Владимира Путина.

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин в 2022 году принял участие в патриотическом марафоне «Zа Россию» в поддержку российского вторжения в Украину. Власти Украины ввели против него санкции. На сайте портала «Война и санкции» указано, что он «сыграл важную роль в российской пропаганде и поддержал российскую политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, аннексию Крыма». Въезд в Украину ему запрещен с 2017 года, когда он сказал, что Крым принадлежит России, в Латвию – с 1 июня 2022 года. В 2018 году Фомин поддержал движение Putin Team («Команда Путина»), а в 2020-м он сообщил, что получил благодарность Путина за социально-значимые проекты. Недавно Митя Фомин заявил, что готов отправиться на передовую в качестве медика: «Если Родина позовет и будет нуждаться, то я пойду обязательно. Я забуду про все и буду делать совершенно разную работу».

Российская музыкальная группа «Те100стерон» («Тестостерон»), основанная братьями Андреем и Валери Бирбичадзе, 27 июля группа с вместе с сыном Олега Газманова, Родионом Газмановым выступила в Нижнем Новгороде перед военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале российского министерства обороны, а ранее – перед российскими военными Семеновского полка в Москве.

Дмитрий Колдун – белорусский певец, победитель российского проекта «Фабрика звёзд-6», представлявший Беларусь на конкурсе «Евровидение-2007». Он выступал с концертом в т.н. «ДНР» в 2018 году. Украина не вводила против него санкции, однако на сайте «Война и санкции» указано, что он «активно поддерживает агрессивную политику путинского режима».

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Круизный лайнер Astoria Grande 27 июля уже вошел в батумский порт. На борту судна было более 800 человек, большинство из которых – граждане России. Прибытие в Грузию круизного лайнера вызвало негодование в оппозиции и у многих граждан. Протесты прошли в центре Тбилиси и в батумском порту после того, как российские туристы в интервью грузинским СМИ заявили, что Россия – не оккупант. Одна из туристок сказала, что Россия освободила Абхазию от грузин.

Собравшиеся в Батуми участники акции скандировали «Русский корабль, иди на ***», «Путин – х**ло» и «Абхазия – это Грузия».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников протеста, а лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал акцию «дикарством».

30 июля замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили, комментируя протесты в Батуми, заявил, что «для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением». По его словам, «важно, чтобы страна позиционировалась и с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у нее есть в морском направлении туристической отрасли».