В Грузии не стихают протесты, вызванные прибытием в батумский порт российского круизного лайнера Astoria Grande, сегодня они продолжились в Тбилиси, перед зданием парламента. Это уже второй визит российского корабля, однако если 27 июля полиция не вступала в конфликт с протестующими, то сегодня были задержаны 23 человека, среди них одна гражданка Украины. Представители власти в организации протестов обвиняют деструктивные силы, а их участников – в подрыве туризма.

«Вы что, не помните августовскую войну, что они с нами сделали? Почему вы их пускаете, вы кого защищаете?» – обращались участники акции протеста к полицейским, выстроившимся в живой щит в батумском порту, снова принявшем российский круизный лайнер Astoria Grande. На его борту находились, в том числе, и музыканты, поддерживающие вторжение России в Украину. Протестующие, несмотря на плотный полицейский кордон, смогли все-таки закидать яйцами и бутылками микроавтобусы, в которых, предположительно, находились пассажиры лайнера, отправившиеся на прогулку по Батуми.

Причал в порту, к которому пристал круизный лайнер, почти весь день оставался эпицентром протестной акции. Не обошлось без словесной перепалки, а потом и потасовки ее участников с полицейскими. Некоторые из них вспоминали Георгия Анцухелидзе, 24-летнего сержанта, героя августовской войны, убитого в плену после того, как он отказался топтать флаг Грузии:

«Как тебе не стыдно, после Анцухелидзе, как вы можете защищать их? Что вы творите? Они нас выдворили из Абхазии, из Самачабло, как вы русских защищаете?» – кричал во весь голос один из участников акции, возмущенный тем, что полицейские не позволяли приблизиться к кораблю.

В ходе потасовок были задержаны 23 человека, среди них одна гражданка Украины. Но задержания не испугали протестующих. Вечером они анонсировали еще одну акцию протеста – уже в Тбилиси, перед зданием парламента. Они возмущены тем, что власти закрывают глаза на нарушение некоторыми из пассажиров закона об оккупированных территориях – сами пассажиры еще при первом заходе лайнера 27 июля рассказывали о своем приезде в Абхазию из России. «Звездой» грузинских СМИ стала одна из туристок, которая смело возразила грузинскому журналисту, что Грузия была «какой-то республикой РФ», что «Россия не оккупант», что «она освободила Абхазию от грузинских танков» и что об этом ей лично поведали абхазы, когда она была в Сухуми.

На этом фоне относительно безобидно, но столь же неприемлемо для многих прозвучали слова другой гостьи с Astoria Grande, которая радовалась новости, что, оказывается, впервые за семь лет российский корабль причалил в батумском порту и наконец отношения налаживаются:

«Вот мы сейчас в Батуми, хочется посмотреть основные достопримечательности, прикоснуться к нашей, нашей Грузии, любимой. Дорога открылась, все хорошо, слава богу, будут открыты новые пути, новые дороги, пароходы будут сюда заходить. Мне кажется, все потрясающе, здорово, что мы снова вместе».

«Выпьем вина, съедим хинкали, хачапури», – делилась тогда планами еще одна россиянка. Такое отношение к Грузии и восприятие ситуации для многих в Грузии стало проявлением неоколониализма со стороны россиян, для которых власть «Грузинской мечты» создает комфортные условия, возмущаются оппоненты власти. За это их подвергли жесткому порицанию представители власти. Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили из Пекина недоумевал:

«Непонятно, какая разница между гостями, прилетевшими на самолете и приплывшими на корабле? Это прямая, целенаправленная провокация, чтобы создать нашей стране препятствия в развитии туризма. Я призываю всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране».

Ничего крамольного не видит в причалившем в Батуми российском корабле и генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он объяснил, почему приглашает туристов из России:

«Пусть приезжают, тратят деньги. Эти суммы ведь в Грузии остаются, идут в экономику Грузии. Этот протест направлен против Грузии, против ее экономики. Этим людям неприятно, что в стране мир».

Напомнили власти своим критикам, особенно «Нацдвижению» о том, что после августовской войны Михаил Саакашвили ввел односторонний безвизовый режим с Россией и даже «встречал россиян у КПП Казбеги – Верхний Ларс». Им ответил сам Саакашвили:

«Раньше туризм был праздником, сейчас это фашизм. Раньше приезжали Бочелли, Стинг, Хулио и Энрике Иглесиас, теперь Дима Колдун, Сафонов, Трифонов и так далее. А меня заставляете терять время в тюрьме».

В другом посте в соцсети Саакашвили пишет, что при его правлении была фильтрация россиян, а «в тюрьмах сидели российские шпионы», чего не происходит за 11 лет правления «Грузинской мечты», а полицию превратили в «прислугу россиян», пишет Саакашвили.

Оппозиционер из группы «Еврооптимисты», депутат Роман Гоциридзе поясняет разницу между пересечением наземной границы и заходом российского корабля по морю:

«Сегодня Россия бомбила Харьков, Кривой Рог, гибнут дети, женщины, солдаты. В это время заходит лайнер с коллективным праздничным пропагандистским содержанием. Поэтому у этого лайнера другое назначение, тем более что там находились кремлевские пропагандисты».

Astoria Grande отправился в круиз 29 июля по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, поддерживающие вторжение России в Украину и российского президента Владимира Путина. Среди них бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, белорусский певец Дмитрий Колдун и участники российской группы «Те100стерон».

Правозащитное НПО «Ассоциация молодых юристов» вечером призвало МВД прекратить «антиконституционные действия». В заявлении отмечены признаки превышения полномочий со стороны полицейских в ходе задержания участников акции протеста. Кроме того, в НПО осуждают то, что полицейские с особым усердием защищают права российских граждан, чего не наблюдается в случаях с гражданами других стран.

Astoria Grande покинул Батуми вечером 31 июля. Пассажиры лайнера, собравшиеся на палубе, скандировали «Россия, Россия!»

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