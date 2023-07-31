Споры вокруг прибытия круизного лайнера Astoria Grande разгорелись и в грузинском сегменте соцсетей. Многие пользователи возмущены прибытием в Грузию круизного корабля, большинство пассажиров которого – граждане России, а также представители шоу-бизнеса, поддерживающие войну в Украине.

– Как бы вы оценили события вокруг прибытия в Грузию круизного лайнера Astoria Grande?

Гоча: Многие считают, что раз в Грузию и так уже прибыло более 200 000 русских, то еще несколько сотен граждан РФ на круизном лайнере ничего не решают. Но это не так. Власти видели настрой наших граждан, и в такой ситуации они приняли решение не отменять заход лайнера. Люди абсолютно правильно поступили в этой ситуации, они сделали то, что не решились сделать представители партии власти – показать России, что ей не рады в Грузии до тех пор, пока наши земли будут оккупированы. Насколько я знаю, кроме граждан России, на лайнере были и граждане других стран, однако из-за трусости наших властей им тоже пришлось ощутить дискомфорт.

Ника: Самые неадекватные люди в стране – Ираклий Кобахидзе и члены его команды – присоединяются к заявлениям русских туристов, назвавших Грузию страной-агрессором. Иначе нельзя расценить их слова осуждения в адрес протестовавших против массового прибытия в страну граждан государства-оккупанта. Я сейчас нахожусь далеко от Батуми и приехать не успеваю, иначе тоже поддержал бы эту акцию, все правильно делают.

Като: Для меня русский – это оккупант. Я вынужденная переселенка из Абхазии, мы покинули наш дом в 1992 году, и с тех пор в моей семье не принято считать иначе. До Бучи и Украины были Грузия и Абхазия, и мы никогда этого не забудем. Я не понимаю, почему некоторые приветствуют русских туристов, встречают их с музыкой, песнями и вином. Именно из-за бездействия наших властей нам приходится проводить подобные акции. У них короткая память или же они отказываются вспоминать, что Россия – оккупант. У них наверняка была возможность что-то сделать, чтобы не позорить свой народ, но я знала, что они не примут решения как-то воспрепятствовать прибытию круизного лайнера, не было таких ожиданий.

Бачо: Я считаю, что на данном этапе все было правильно, совершенно адекватный прием устроили жители Грузии прибывшим гражданам России. Конечно, так неправильно было бы поступать со всеми прибывающими, но это нормальная реакция на заявления туристов, считающих, что Россия кого-то спасала от грузин, бомбя мирное население нашей страны. О каком гостеприимстве тут может идти речь? Жаль, что власти наши поступили столь неправильно. Я не понимаю, какая может быть у них от этого выгода, но, наверное, им приплатили. Мы видим, как они спокойно смотрят на то, как Абхазия медленно продается России, и тоже продают Грузию, вот что делает наше правительство».

Мари: Иной реакции на прибытие в нашу страну людей, называющих ее российской провинцией, не должно быть у грузинского народа. Это позор, что иначе себя ведут власти нашей страны. Очень хотелось бы, чтобы Кобахидзе со своей командой отправились бы в Россию на этом лайнере навсегда. Сегодня в нашем правительстве нет грузин, представители «Грузинской мечты» душей и мышлением – русские люди. Протестующие сегодня сделали работу властей. Весь остальной народ понимает, что мы должны не просто отказывать в прибытии подобных круизов в Грузию, но ввести визовый режим с РФ и не выдавать визы на один год.

Георгий: Это был своеобразный тест, который организовали власти. Они прекрасно знали, что граждане устроят протестную акцию, и заранее приготовились к применению силы. Задержали тех, кто протестовал против нарушения закона «об оккупации», а не тех, кто его нарушил, – граждан России. Они все продумали, хотели показать своим кремлевским покровителям, что способны заткнуть всех, кто не доволен российской оккупацией. Следующий шаг – нам начнут рассказывать, какой хороший друг для Грузии Россия или, в крайнем случае, скажут: ну, нам все равно некуда деваться. Пока у власти будут пропутинские люди, они всегда будут пытаться тянуться в сторону России.

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