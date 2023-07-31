Алхас Асландзия: «Зачем создавать конкуренцию, которую мы не выдержим»

В эфире Абхазского государственного телевидения прошли дебаты по закону об апартаментах, который уже несколько месяцев лоббируют представители власти. В них принимали участие министры экономики Кристина Озган и юстиции Анри Барциц, им оппонировали общественные деятели – Герой Абхазии, историк Леван Микаа и юрист Алхас Асландзия. Оба министра и ведущие дебатов, которые заняли сторону представителей власти, подверглись хейту в социальных сетях. Впечатлениями поделился с «Эхом Кавказа» Алхас Асландзия, который считает, что убедительных аргументов у защитников закона об апартаментах нет.

– Алхас, расскажите, пожалуйста, о вашем общем впечатлении от тех дебатов по закону об апартаментах, которые состоялись на днях в эфире Абхазского государственного телевидения.

Если власть и дальше будет педалировать и продвигать этот вопрос, естественно, мы будем настаивать опять на дебатах, может, уже с другими участниками

– В целом впечатление нормальное, у нас была своя задача: мы хотели донести до народа и показать слабую аргументацию стороны, которая за принятие такого судьбоносного закона. Я считаю, что у нас это получилось. Естественно, было сложно, были какие-то технические моменты, студия на ремонте, и это было организовано в каком-то не самом приспособленном для прямых эфиров месте. Потом многие мне звонили и говорили, что был плохой звук, видимо, были какие-то технические неполадки. В любом случае, законы, которые полностью влияют на ландшафт нашей страны, на экономическую, демографическую, политическую, социальную ситуацию, касаются нашего общего имущества, нашей жизни в будущем, того, с кем и как мы живем, должны обсуждаться со всех сторон. Это не какая-то блажь или желание покрасоваться, это жизненная необходимость. И культуру такого рода обсуждений надо развивать. Если власть и дальше будет педалировать и продвигать этот вопрос, естественно, мы будем настаивать опять на дебатах, может, уже с другими участниками. Хотя общественные организации очень долго добивались этих дебатов, спасибо руководству телевидения, что они их все-таки провели.

– Было ли во время дебатов что-то удивившее вас?

– Я ничему особенно не удивился, аргументация у сторонников этого закона очень слабая, у них нет понимания, что нас ожидает в случае принятия этого закона, и понятно, что это не в рамках какой-то государственной политики, не в рамках какой-то концепции развития. Это отдельный закон про инвестиции ради инвесторов и ради обогащения какой-то части так называемой сегодняшней элиты. Представители исполнительной власти пытались говорить о том, что этот закон нужен, но я считаю, что аргументация у них была слабая. Сложно защищать закон, который несет столько рисков и угроз.

– Какими аргументами представители власти подкрепляли свою позицию?

Этот закон – это скрытая продажа недвижимости, уход от запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам

– Они говорили о каком-то экономическом развитии, но тема не была раскрыта в принципе. Я не услышал никаких аргументов, которые могли бы переубедить или хотя бы побудить задуматься. Какие-то общие фразы, ссылки на закон, они все время хотели говорить о самом законе. Мы можем разобрать закон, но он не вписывается в формат нашего государства, он никаким образом нам не нужен, и поэтому мы отвергаем его. Понятно, что они говорили про апарт-отели и туризм, но апарт-отели – это совершенно другая тема, это совсем не то, о чем говорит этот закон. Этот закон – это скрытая продажа недвижимости, уход от запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам. Вот в чем его смысл, вот в чем его риски.

– В процессе дебатов со стороны представителей власти было какое-то понимание вашей озабоченности, вашей позиции?

Зачем нам создавать внутри страны конкуренцию, которую мы не выдержим, учитывая многие моменты экономического характера – отсутствие кредитов, отсутствие защиты местного производителя или бизнесмена?

– Они говорили, что тоже все это понимают, но закон не несет вообще никакие риски. Мы же, в свою очередь, говорили им, что не верим в их аргументацию, что у нас нет доверия. И есть явный перекос в государственной политике нынешнего правительства, если говорить об иностранных инвесторах, этих постоянных проектах и инвестициях, соглашениях, предложениях... Все уже готово для реализации этих инвест-программ. А с другой стороны, какие меры предусмотрены по укреплению института гражданства, по защите языка, культуры, традиций, суверенитета? Какие меры по защите местного населения? Зачем нам создавать внутри страны конкуренцию, которую мы не выдержим, учитывая многие моменты экономического характера – отсутствие кредитов, отсутствие защиты местного производителя или бизнесмена? Все это мы говорили.

– Алхас, им удалось поколебать вашу уверенность?

– Нет, конечно, не удалось. Это в принципе невозможно. У меня нет позиции просто против, если я выступаю против, значит, я все для себя взвесил. Никакие риски, о которых мы говорили, никакие угрозы та аргументация, которая нам была представлена, не развеяла. Все угрозы и риски, которые несет этот закон, имеют место. Нет, конечно, не переубедили ни в чем.

– А как, по-вашему, удалось ли вам в чем-то поколебать их уверенность в том, что закон нужен стране, и в чем-то их убедить?

– Изначально мы такую задачу и не ставили. Мы ставили перед собой задачу донести до народа свою аргументацию, показать несостоятельность их аргументации.

– Что вы можете сказать о реакции в социальных сетях, которую мы после дебатов видим?

– Люди выражают свое мнение, наверное, надо как-то сдержаннее быть, нам всем надо привыкнуть к таким форматам. Открытое обсуждение своих позиций – это, я считаю, позитивно.

– Если вы не рассчитывали на то, что сможете убедить представителей власти, и хотели, чтобы ваша позиция была доведена до более широких кругов граждан, что вы ждете? В чем главная цель вашего прихода на телевидение и участия в дебатах?

Народ должен видеть, что и на телевидении это обсуждается. Это же не просто закон, он реально изменит очень многое

– Это же не просто наша позиция, мы видим, насколько в стране широк протест именно по отношению к этому закону. Это позиция огромного количества, я бы даже сказал, большинства наших граждан. Народ должен видеть, что и на телевидении это обсуждается, и везде это обсуждается. Это же не просто закон, он реально изменит очень многое. И, на наш взгляд, изменит не в пользу граждан Абхазии. И не надо нас в этом поддерживать, надо просто поддерживать свои интересы, интересы народа, интересы его будущего.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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