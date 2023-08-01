Карасин: «Не унимаются активисты партии Саакашвили»

Российский сенатор Григорий Карасин прокомментировал протесты в Батуми против прибытия круизного лайнера с российскими туристами.

«Не унимаются активисты партии Саакашвили. Внедренная им бацилла ненависти к России и русским жива. Она то выдыхается, то вновь дает о себе знать. Чего, спрашивается, добивались крикуны-саакашвилевцы своей демонстрацией в Батуми против наших туристов, прибывших туда на нашем же лайнере? Кому мешают спокойные отношения с Россией? Ответ в общем-то ясен. Но все же», – написал он в телеграм-канале.

Корабль Astoria Grande 31 июля во второй раз за неделю прибыл в Батуми. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.

В Грузии прибытие лайнера встретили протестами. В батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Акция против прибытия корабля сопровождалась стычками с полицией. Задержано более 20 человек, в том числе гражданка Украины Марина Чобанян.

Круизный лайнер Astoria Grande перестанет заходить в Батуми потому, что планировалось совершить всего два рейса, они и были выполнены, сообщили РБК в пресс-службе Miray Cruises — компания проводит круизы на этом судне. Ранее некоторые СМИ сообщили, что «Батуми вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande».