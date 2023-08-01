Флешмоб россиян: «Я гражданин РФ: Абхазия и Самачабло – это Грузия!»

Россияне, проживающие в Грузии, запустили флешмоб в поддержку грузинской территориальной целостности. Об этом сообщил директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев. Он обратился к россиянам с просьбой публиковать фразу – «Я гражданин России: Абхазия и Самачабло – это Грузия!»

«Мы, россияне, которые живут в Грузии, считаем важным показать, что мы выступаем против нынешнего диктаторского режима в Кремле и его агрессии — и поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Грузии. Мы призываем всех неравнодушных россиян в Грузии принять участие в акции солидарности и поддержки. Мы вместе выступаем против оккупации территорий Грузии и призываем к справедливости. Абхазия и Самачабло — суверенные территории Грузии», – отметил Куроптев.

Уже несколько человек присоединились к флешмобу, пишет издание Paper Kartuli. Один из участников, основатель антивоенного проекта «Челябинск будущего» Борис Золотаревский поделился своим опытом поездки на разделительную линию.

«Я приезжал в села еще много раз. Но всегда так — теплый и открытый прием. Рукопожатие, общий стол, угощения, объятия… Это при том, что в кармане у меня красный паспорт. При том, что совсем рядом, за колючей проволокой, база фсбшников под российским флагом. Они заходят в села, и терроризируют людей: похищают, избивают, пытают. И это не останавливается вот уже 15 лет», – написал он.

Другой участник флешмоба Антон Михальчук отметил: «Мне очень стыдно за своих соотечественников, которые не только на словах поддерживают российскую агрессию, но и ведут себя так, будто это предмет для гордости».

Ранее в Батуми и Тбилиси прошли протесты против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами, часть из которых считает, что Россия – не оккупант. Одна из туристок сказала журналистам, что Россия освободила Абхазию от грузин.