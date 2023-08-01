Гражданку Украины Марину Чобанян, задержанную в Батуми на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами, перевезли в Озургети.

По информации грузинской службы Радио Свобода, в изоляторе временного содержания Марине стало плохо. Её на некоторое время доставили в местную больницу, а затем вернули в изолятор.

По информации врача клиники «Медальфа» Кетеван Таварткиладзе, состояние пациентки было вызвано ощущением страха. Ей оказали помощь и после стабилизации состояния здоровья выписали из клиники.

Мать Марины не смогла связаться с дочерью. Она рассказала, что отец Марины был из Грузии, он скончался несколько лет назад. Марина Чобанян часто приезжала в Грузию навестить могилу своего отца, а в начале 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину переехала жить в Грузию.

«Моя дочь – очень сильный и принципиальный человек. Никто не может ее переубедить. Она – патриот Украины и Грузии», – заявила мать Марины.

ВИДЕО: Марину Чобанян вернули в изолятор временного содержания

Всем задержанным на акции в Батуми вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинении полиции, сообщили в МВД Грузии.