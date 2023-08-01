Обзор грузинской прессы

Что известно о круизном лайнере Astoria Grande и кто владелец этого судна? Разобраться в этом решили в грузинской службе Voice of America. Корабль зарегистрирован на Сейшельских островах во избежание международных санкций, пишет издание. Два года назад лайнер ходил под именем AIDAcara и принадлежал немецкой дочерней компании AIDA британо-американского круизного оператора Carnival Corp. Летом 2021 года AIDA продала лайнер небольшой кипрской компании, позже выяснилось, что за киприотами стояла Россия, говорится в статье. Россияне переименовали лайнер в Astoria Grande, а новым оператором стала российская судоходная компания «Аквилон». Круиз Astoria Grande в Черном море должен был начаться еще в 2022 году, но планы были отменены из-за вторжения России в Украину.

«Согласно источникам из России, в реальности Astoria Grande принадлежит бизнесмену Дмитрию Пуриму – владельцу крупнейшей в России транспортно-логистической компании «Совфрахт». Первый оператор круизного лайнера – компания «Аквилон», принадлежащая сыну Дмитрия Пурима Кириллу», – пишет журналист издания Заза Цуладзе.

«Совфрахт» – независимая транспортно-логистическая компания России, с 2016 года находится под международными санкциями за незаконную работу в аннексированном Крыму и незаконные перевозки нефти в Сирии. А сам владелец компании Дмитрий Пурим находится под украинскими санкциями.

С момента начала войны в Украине лайнер Astoria Grande стоял в Стамбуле. Владельцы, опасаясь санкций и конфискации корабля, отменили первый круиз по Черному морю, который должен был стартовать из порта Сочи в апреле 2022 года.

Позже, для обхода международных санкций, владельцы формально сменили оператора лайнера, заменив российский «Аквилон» на турецкие компании Miray Cruises International и Honest Holding. Впрочем, как сообщают турецкие источники, экипаж лайнера из 250 человек почти полностью состоит из российских граждан, и судно также контролируется из России, говорится в статье.

В Азербайджане, на Аллее славы Sea Breeze открылась звезда грузинской певицы Нани Брегвадзе. Певица не скрывала своего удивления: «Я никогда не думала о том, что в честь меня откроют звезду», – заявила Нани Брегвадзе в интервью газете «Квирис палитра».

«Я была очень удивлена. (Об открытии звезды сообщили) люди, со многими из которых я дружу, как я могла отказаться? Но я все же спросила, почему я, а не кто-то другой? Там было особенное отношение к Бубе (Кикабидзе) и ко мне, как к представителям нашего поколения. С этой страной меня связывает давняя дружба», – рассказывает Нани Брегвадзе.

Певица вспоминает то время, когда участвовала в ансамбле «Орэра». Некоторое время его художественным руководителем был Константин Певзнер, родившийся в Азербайджане.

Я начала петь в 1959 году и много раз бывала в Азербайджане. А теперь все это увенчалось таким великим выражением любви

«Его мать была Ткешелашвили, но он родился в Баку. Это удивительная страна, люди там живут очень теплые и музыкальные. Как и грузины, они могут исполнять любую музыку и песни. Мое пение им было очень близко. Я начала петь в 1959 году и много раз бывала в Азербайджане. А теперь все это увенчалось таким великим выражением любви. Я очень рада открыть звезду с моим именем, поскольку там я представляю свою страну», – сказала Нани Брегвадзе в интервью изданию.

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Во время летнего трансферного окна Хвичу Кварацхелия из «Наполи» попытается переманить «Арсенал», пишет информационное интернет-агентство sportall со ссылкой на сайт Footballtransfers. Трансфер может состояться из-за хороших отношений, сложившихся между «Арсеналом» и спортивным директором неаполитанского клуба Мауро Мелузо, говорится в статье.

«У руководства команды очень хорошие отношения с новым спортивным директором, который в прошлом работал на той же должности в «Специи» и также способствовал переходу Якуба Кивера к лондонцам (в «Арсенал»). Кроме того, в «Наполи», скорее всего, останется Виктор Осимен, и в этом случае итальянцы могут отказаться от второго лидера в случае соответствующего предложения. Кроме того, «Арсенал» может установить очередной трансферный рекорд, заплатив (за Кварацхелия) крупную сумму», – говорится в статье.

Кстати, в прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2027 года.

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