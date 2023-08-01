– У вас возникают опасения в связи с ужесточением наказания за клевету в Абхазии?

Зоя: Безусловно, возникают, потому что, зная, как у нас работают законы, как у нас оказывается давление на тех, кто высказывает неугодную точку зрения, этот закон будет очередным средством для давления на таких людей. Тем более, у нас были прецеденты, когда за высказывания в социальных сетях привлекали людей, как минимум к разговору в ведомствах. Неизвестно, чем это закончилось, но нервы людям потрепали конкретно и отбили охоту высказываться о происходящем вокруг. А высказываться люди хотят, потому что есть много поводов, достойных критики, и эта критика, к сожалению, очень остро воспринимается властью. И я думаю, что этот закон – одно из средств ограничить эту критику.

Астамур Какалия: Нет, не возникает. Вообще, было бы хорошо, если бы на самом деле за клевету люди несли ответственность. Это было бы замечательно, у нас гораздо чище был бы политический контур, гораздо предметнее была бы дискуссия. И меньше информационного шума разного рода. Меньше грязи, больше смысла было бы. Но принятый закон, по сути, на мой взгляд, - это броская пиар-акция, потому что здесь ожидать, что будут выявлены клеветники, предъявлены им обвинения, – это такая акция, на мой взгляд, больше устрашения тех, кто необдуманно пишет, говорит и т.д. Может, на какую-то часть аудитории это подействует, но на профессиональных клеветников, нанимаемых нашими политиками, это не подействует, потому что они под прикрытием.

Лаша Зухба: Сам по себе такой закон мне нравится, но появление его именно в это время в контексте происходящих в Апсны событий вызывает опасения в связи с тем, что я его рассматриваю как возможность использовать его как подавление свободы слова в Абхазии. Я на своем личном опыте знаю, по тому, какое давление оказывается на меня в тех или иных случаях, когда я высказываюсь по каким-то актуальным, на мой взгляд, в Абхазии вопросам, знаю это по окружающим меня людям, по тому, что происходит с ними, поэтому опасения такой закон у меня вызывает. А так, клевета не может и не должна быть в обществе. Люди должны за это нести ответственность.

Низфа Аршба, журналист: Достаточно вспомнить историю лидера «Народной партии» Якуба Васильевича Лакоба, ныне покойного, которого задерживали, и два дня он провел в МВД. Вспомнить наших коллег, которых пытались судить по статье «клевета», историю Антона Кривенюка, например. И многие мои коллеги, и в том числе и я. Не раз прокуратура и другие структуры государственной власти начинали проверки, назначали лингвистические экспертизы в поиске запятой, буковки, чтобы на основании этого потом применить именно статью «клевета». В новых поправках, говорят, что там всего лишь штраф изменился, добавили сеть интернет. Но, на мой взгляд, статью расширили, чтобы охватить как можно большее количество людей. Раньше если под прицел органов государственной власти попадали общественные деятели, политики, журналисты чаще всего, то теперь любой гражданин Республики Абхазия, любой человек, который напишет свое мнение на ту или иную тему, например, сейчас активно обсуждается вопрос сухумского аэропорта, вопрос апартаментов, пицундской госдачи. Представьте себе, что обычный житель республики возьмет и на своей странице в Facebook, Instagram напишет, что он считает, что власть неверно себя ведет, и каким-то образом даст критику или оценку по внесенной поправке. Этот человек может быть привлечен к ответственности, там же речь идет не только о штрафах, там речь идет о реальной уголовной ответственности.

Рамиль Ажиба: Нет, у меня не вызывает опасений, так как эта статья в Уголовном кодексе была с момента введения УК в действие. У нас даже практика была применения, люди были наказаны за распространение заведомо ложной информации. Связано сейчас это с тем, что добавили телекоммуникационные ресурсы, туда входят Telergam-каналы, Facebook. Как я вижу, наши граждане считают, что СМИ Абхазии должны нести наказание, а писатели такого рода как я, Facebook-активисты, значит, не должны. Могут писать все что угодно. Я считаю, что никаких угроз нет, это все политически ангажировано.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях